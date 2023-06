秀英♥鄭敬淏被偶遇一起看演唱會！私下互動依舊甜蜜「男友視角」的迷妹照，閃瞎網友！

Bruno Mars(火星人布魯諾)時隔9年在韓國舉辦演唱會,吸引不少藝人前往。

包含宋慧喬、嚴正化、韓佳人&延政勳夫婦、林英雄、G-Dragon、李洙赫、朴敘俊、Super Junior 東海&銀赫、防彈少年團RM&V、BLACKPINK Jennie&Rosé、SEVENTEEN WOOZI&Hoshi&珉奎&THE8&Vernon&Dino 等人,兩天也出現不少路透照。

而少女時代秀英是 Bruno Mars 的粉絲,在演唱會開始前 Bruno Mars 在 IG 發文,秀英就在貼文回覆:「歐爸,我會穿 VERSACE(凡賽斯)乖乖坐在台下哦!」



當天,秀英也被目擊是和男友鄭敬淏一起去看演唱會,小倆口零偽裝,閃瞎一大票網友。他們相戀11年,雖然不曾在 SNS 上公開放閃,但感情一直甜蜜且低調地享受著生活。秀英也在限時動態、IG 上傳多張照片,還表示:「就算叫我在等一次10年,我也會等待的!」這些「男友視角照」不知道是不是鄭敬淏拍的呢 XD

nothing but a bf supporting his gf fangirling



LADIES TAKE NOTE pic.twitter.com/svGVxHPnVY