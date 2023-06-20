秀英♥鄭敬淏被偶遇一起看演唱會！私下互動依舊甜蜜「男友視角」的迷妹照，閃瞎網友！

Bruno Mars（火星人布魯諾）時隔9年在韓國舉辦演唱會，吸引不少藝人前往。

包含宋慧喬、嚴正化、韓佳人＆延政勳夫婦、林英雄、G-Dragon、李洙赫、朴敘俊、Super Junior 東海＆銀赫、防彈少年團RM＆V、BLACKPINK Jennie＆Rosé、SEVENTEEN WOOZI＆Hoshi＆珉奎&THE8＆Vernon＆Dino 等人，兩天也出現不少路透照。

而少女時代秀英是 Bruno Mars 的粉絲，在演唱會開始前 Bruno Mars 在 IG 發文，秀英就在貼文回覆：「歐爸，我會穿 VERSACE（凡賽斯）乖乖坐在台下哦！」



當天，秀英也被目擊是和男友鄭敬淏一起去看演唱會，小倆口零偽裝，閃瞎一大票網友。他們相戀11年，雖然不曾在 SNS 上公開放閃，但感情一直甜蜜且低調地享受著生活。秀英也在限時動態、IG 上傳多張照片，還表示：「就算叫我在等一次10年，我也會等待的！」這些「男友視角照」不知道是不是鄭敬淏拍的呢 XD

nothing but a bf supporting his gf fangirling



LADIES TAKE NOTE pic.twitter.com/svGVxHPnVY — aaaaa (@jungstar31) June 18, 2023

愛情長跑11年的兩人從未傳出過分手傳聞，鄭敬淏也曾透露「公開戀愛」的好處：「不管去哪兒都可以一起去，可以自由自由不受拘束，很舒服。」他們約會時也此前也有網友公開這對情侶的「目擊談」，除了穿著情侶穿搭外，該網友也提到鄭敬淏一直護著秀英，不停嘮叨「小心腳下」。

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