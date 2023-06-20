WINNER姜昇潤今入伍，新髮型曝光！「我會健康地保衛國家、成為男子漢回來的」

WINNER成員裡的宋旻浩前腳才入伍（3月24日），今6月20日輪到姜昇潤入伍，他的新髮型已在昨日直播還有稍早貼文曝光。

YG娛樂先前就表示會依照姜昇潤的意願讓他安靜入伍，入伍的確切時間和地點不會公開，當天也不會進行任何活動，姜昇潤昨日在Weverse直播亦提到此事，強調自己不希望打擾他人、不希望有人跟來，才會開直播和大家打招呼道別，也表明入伍期間雖然不太能拍新照片，但有機會就會持續向大家傳達最新消息。

姜昇潤起初直播還說太害羞不想展示剪短的新髮型，但後續還是考慮給粉絲們看看，「反正都會公開」，就掀起帽子給大家看了5秒鐘，稍早在個人IG同樣曝光了新髮型。



他在直播表明不太擔心軍隊生活會如何，但向粉絲保證會盡量健康地保衛國家，會成為帥氣的大韓男子漢回歸，請大家期待未來WINNER的專輯與巡演活動，還有他的個人solo專輯和戲劇演出。IG則簡短留下字句「我會健康地保衛國家回來的（敬禮符號）」，但照片滿滿，認證了各方給他的送別應援。



不同於‎宋旻浩服替代役，姜昇潤是以陸軍現役身分入伍，今日是先進入訓練所展開基礎軍事訓練。由於姜升潤入伍，隊友金秦禹會接替他出演節目《Heart Signal 4》，本週便會參與首次錄影。

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞