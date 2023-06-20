朴敘俊被爆與百萬YouTuber戀愛中♥ 經紀公司回應又是熟悉的：私生活無法確認！

朴敘俊驚傳戀愛緋聞。

20日韓網上突然爆出朴敘俊與YouTuber 수스（xooos）和朋友們合影的照片，兩人就此傳出了戀情。同時韓媒曝光一名娛樂圈業界人士上個月就曾對「JTBC娛樂新聞」爆料稱：「朴敘俊在和수스（xooos）談戀愛，兩人已經向各自的朋友介紹過對方了。」 據悉朴敘俊和수스（xooos）和普通的情侶一樣，經常一起運動等，享受平凡的約會，兩人也會用一些情侶款。





對此朴敘俊所屬經紀公司回應：「這是演員的私生活，無法確認，不好意思。」

수스（xooos）出生於1994年，比朴敘俊小6歲，是一名擁有154萬粉絲的YouTuber，經常分享翻唱影片，尤其是翻唱Charlie Puth的《Light Switch》的影片點擊率超過3000萬。今年1月，수스（xooos）還加盟了音樂廠牌「WAVY」。 除此之外，網友們還在她的IG裡發現了BLACKPINK JENNIE的身影，JENNIE在留言中以蝴蝶結表情回應了她，看來兩人也有私交。



朴敘俊作為人氣演員，粉絲和網友對他的感情生活相當關注，傳出緋聞後即可掀起熱議，不少網友表示：「第一次知道這個女生，真的很漂亮」、「只要兩人覺得幸福就好了，一定要幸福哦」、「什麼？！」 、「朴敘俊88年的都36歲了，完全可以談戀愛啊」等。

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