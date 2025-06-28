令人激起保護欲的韓劇男主角們！《未知的首爾》朴珍榮《勞務師盧武鎮》鄭敬淏《牽牛和仙女》秋泳愚

喚醒所有人的「保護本能」！近期韓劇中的新型男主角們，讓人忍不住想好好守護。他們可能因意外事故而留下後遺症、工作總是受阻，甚至從出生就帶著厄運的命運。《未知的首爾》的朴珍榮、《勞務師盧武鎮》的鄭敬淏、《牽牛和仙女》的秋泳愚皆是如此。那些默默承受人生苦難的身影，喚醒了觀眾們深層的保護欲。

▼《未知的首爾》李昊洙──朴珍榮 飾



在描繪雙胞胎姊妹命運交錯的 tvN 週末劇《未知的首爾》中，朴珍榮飾演男主角「李昊洙」。表面上是風光的事務所律師，但實際上卻是個有著完全不同內在的人物。青少年時期經歷嚴重車禍、九死一生的他，至今仍背負著燒燙傷、人工骨、聽力障礙等各種後遺症。為了維持普通人的日常生活，他必須付出比常人數倍的努力。而這樣的他從不輕易訴說自身處境，選擇默默承受，而站在他身邊靜靜守護他的人，就是由朴寶英飾演的「未知」。從學生時代到陌生的城市「首爾」，帶著各自傷痛的兩人，逐漸成為彼此的慰藉與支柱。



Netflix《未知的首爾》精選片段：



▼《勞務師盧武鎮》盧武鎮──鄭敬淏 飾



在 SBS 金土劇《勞務師盧武鎮》中，鄭敬淏飾演「盧武鎮」的人生總是難以順利展開，加上事故後竟開始看見鬼魂，使他的生活每天都更加混亂。陰錯陽差地成為了為勞動者幽魂解冤的角色，他以冷漠言語、懷疑態度與乾枯神情，與世界保持距離。看著他的模樣，會感受到特有的孤寂與疲憊。鄭敬淏纖瘦的身形與略顯無神的眼睛，讓人更加感受到這角色的「病弱美」。然而，在疲憊中默默堅持、對他人痛苦有所共鳴的盧武鎮，也許才是真正現實中的英雄模樣。





《勞務師盧武鎮》逢星期五、六在Viu上架，6月28日播出大結局。



▼《牽牛和仙女》裴堅遇──秋泳愚 飾



tvN 全新月火劇《牽牛和仙女》，講述一位命中註定短命的少年，與為了守護他而自願成為「人形護身符」的 MZ 世代巫女朴星娥（趙怡賢 飾）之間的故事。繼《玉氏夫人傳》、《外傷重症中心》等作品後備受矚目的新星秋泳愚，在本劇中飾演自小與厄運對抗的十八歲少年「裴堅遇」。



多次與死神擦肩而過的他，因深知終將離去，不輕易打開心門，總以冷漠態度與人保持距離。而將他拉回「平凡人生」界線內的存在，正是由趙怡賢飾演的「星娥」──白天是女高中生、夜晚則化身為天池仙女的她，成為堅遇人生中首位守護他的存在。當兩人世界交會之際，他們的關係也將走向危險而迫切的十八歲青春救贖愛情故事。



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