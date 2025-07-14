看看我在《對不起，我愛你》裡發現了誰？！鄭敬淏、田慧振的20年「時間膠囊」，曾經小配角如今大主角

20年前轟動亞洲的韓國經典愛情悲劇《對不起，我愛你》以全新面貌重回觀眾視野。 Wavve推出「New Classic企劃」第二彈—《「導演版」對不起，我愛你》，6集完整版將以4K高畫質重製呈現，帶領觀眾再度陷入那場刻骨銘心的悲戀。

為紀念這部作品問世20週年，官方近日也釋出角色海報，引發話題。 當年還是青澀新人的鄭敬淏、田慧振如今已是韓國家喻戶曉的「收視保證」演員，兩人20年前在《對我愛》的出道初期模樣再度被關注。 鄭敬淏當年透過此劇僅在KBS公開招考演員出道1年，就獲得重要主角機會，飾演天才音樂感與迷人笑眼兼具、全國人氣頂級歌手「崔允」。 然而崔允最後才發現，自己心愛的恩彩（林秀晶 飾），其實愛著的是親生哥哥車武赫（蘇志燮 飾），陷入悲劇命運。 鄭敬淏甚至親自演唱劇中舞台歌曲，並為OST獻唱〈珍貴的人〉，在退伍後的粉絲見面會上還再次演唱這首歌，成為粉絲津津樂道的回憶。



以電影與舞台劇為主活動的田慧振，則透過《對不起，我愛你》打入家庭劇場市場，飾演武赫的雙胞胎妹妹「尹瑞京」。 瑞京自幼與武赫一同被拋棄，在孤兒院長大後因尋母發生車禍，智力停留在7歲。 當她成年後與哥哥相認，卻只把他當作「舅舅」般依賴，天真無邪卻不知哥哥命在旦夕的演技，更加突顯悲劇色彩。

此次公開的蘇志燮與林秀晶角色海報，也喚起無數劇迷回憶。 無論是被收養到澳洲後成為街頭小混混的武赫初登場畫面，還是恩彩在澳洲逃避黑幫追逐時躲藏的情景，都令人瞬間回到20年前。 經典台詞如「傻瓜，對不起，我愛你」、「我愛你啊，阿加西！」自然而然浮現在腦海。



當年劇組更遠赴澳洲墨爾本取景，首集與結局的關鍵場景同時拍攝，讓兩人命運般的邂逅與最後的告別形成強烈對比，成為韓劇史上最具代表性的悲戀之一。 而蘇志燮標誌性的「爆炸頭+頭帶」、林秀晶彩虹毛衣配UGG雪靴的造型，也成為日後無數綜藝與廣告爭相模仿的對象。 UGG雪靴甚至被戲稱是林秀晶帶紅的冬季時尚。導演李亨民事後也感嘆，「即使現在回頭看，武赫與恩彩的造型一點都不老氣，反而時髦到讓人驚訝。」他也感謝當年兩位演員及造型團隊的用心。

2004年冬天這部僅播出兩個月、16集長度的《對我愛》就讓無數觀眾深陷「悲戀沼澤」，自嘲成為「『對不起我愛你』的廢人」。 劇集當時的火爆甚至引發嚴重劇透風潮，還曾讓編劇李璟熙猶豫是否要修改結局。 所幸最終仍堅守「想講述一個真正悲傷的愛情故事」的初衷，收尾宛如現代版《羅密歐與茱麗葉》。



這次Wavve以導演版4K修復後，與《冬季戀歌》、《花樣男子》、《豪傑春香》一起打包推出，讓老劇迷能以更清晰畫質重溫青春，也吸引更多「預備對我愛廢人」入坑。 而這句最終才出現的台詞「對不起，我愛你」，又將在多少年輕觀眾心中刻下一輩子的遺憾與悸動，令人期待。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞