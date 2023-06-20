秀英♥郑敬淏被偶遇一起看演唱会！私下互动依旧甜蜜「男友视角」的迷妹照，闪瞎网友！

Bruno Mars（火星人布鲁诺）时隔9年在韩国举办演唱会，吸引不少艺人前往。

包含宋慧乔、严正化、韩佳人＆延政勋夫妇、林英雄、G-Dragon、李洙赫、朴叙俊、Super Junior 东海＆银赫、防弹少年团RM＆V、BLACKPINK Jennie＆Rosé、SEVENTEEN WOOZI＆Hoshi＆珉奎&THE8＆Vernon＆Dino 等人，两天也出现不少路透照。

而少女时代秀英是 Bruno Mars 的粉丝，在演唱会开始前 Bruno Mars 在 IG 发文，秀英就在贴文回覆：「欧爸，我会穿 VERSACE（凡赛斯）乖乖坐在台下哦！」



当天，秀英也被目击是和男友郑敬淏一起去看演唱会，小俩口零伪装，闪瞎一大票网友。他们相恋11年，虽然不曾在 SNS 上公开放闪，但感情一直甜蜜且低调地享受著生活。秀英也在限时动态、IG 上传多张照片，还表示：「就算叫我在等一次10年，我也会等待的！」这些「男友视角照」不知道是不是郑敬淏拍的呢 XD

nothing but a bf supporting his gf fangirling



LADIES TAKE NOTE pic.twitter.com/svGVxHPnVY — aaaaa (@jungstar31) June 18, 2023

爱情长跑11年的两人从未传出过分手传闻，郑敬淏也曾透露「公开恋爱」的好处：「不管去哪儿都可以一起去，可以自由自由不受拘束，很舒服。」他们约会时也此前也有网友公开这对情侣的「目击谈」，除了穿著情侣穿搭外，该网友也提到郑敬淏一直护著秀英，不停唠叨「小心脚下」。

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻