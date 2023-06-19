大勢新人女團NewJeans第二張迷你專輯《Get Up》預告公開！與熱門卡通「飛天小女警」合作強勢回歸～

NewJeans成員們變身為「飛天小女警」角色，有夠可愛！期待七月。

「音源強者」、「大勢新人女團」NewJeans將推出第二張迷你專輯《Get Up》，官方搶先公開了即將在七月份回歸的消息，有望成為新一代的夏日女神團。



特別值得一提的是，NewJeans 與華納兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery, Inc.）的熱門卡通「飛天小女警」合作此次的活動先行曲〈New Jeans〉MV影片，同時也慶祝「飛天小女警」成立滿25週年，她們與知名大品牌合作的影片究竟會如何呈現，讓大眾十分好奇。

新專輯《Get Up》一共收錄了六首歌曲，其中有〈Super Shy〉、〈ETA〉、〈Cool With You〉三首主打曲，先行曲〈New Jeans〉、〈Get up〉以及〈ASAP〉，6月19日開始預購，7月7日公開先行曲，7月21日發行 。



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