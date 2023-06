大勢新人女團NewJeans第二張迷你專輯《Get Up》預告公開！與熱門卡通「飛天小女警」合作強勢回歸～

NewJeans成員們變身為「飛天小女警」角色,有夠可愛!期待七月。

「音源強者」、「大勢新人女團」NewJeans將推出第二張迷你專輯《Get Up》,官方搶先公開了即將在七月份回歸的消息,有望成為新一代的夏日女神團。



特別值得一提的是,NewJeans 與華納兄弟探索公司(Warner Bros. Discovery, Inc.)的熱門卡通「飛天小女警」合作此次的活動先行曲〈New Jeans〉MV影片,同時也慶祝「飛天小女警」成立滿25週年,她們與知名大品牌合作的影片究竟會如何呈現,讓大眾十分好奇。

Coming Soon!

NewJeans 2nd EP 'Get Up'



2023.7.7. Pre-Release

2023.7.21. 2nd EP 'Get Up' Release



Pre-Order

2023.6.19. 11AM KST#Time_to_NewJeans#NewJeans #뉴진스 #NewJeans_2nd_EP pic.twitter.com/x2lIt5ihKV