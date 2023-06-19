Super Junior D&E台北場Fancon搶票問題超有sense！「D&E隊長是誰」「無條件是＿＿」

Super Junior D&E世界巡迴演出Fancon（Fanmeeting+Concert）「DElight PARTY」即將在下月29日來到台灣，昨（18）日開始眾E.L.F.「搶票大戰」，你有搶到嗎？

先不論有沒有搶到的話，不少E.L.F.可是不約而同稱讚題目「非常有sense」，因為題目是：請回答Super Junior D&E的隊長是誰？（請回答中文藝名，共2字，範例：始源）



而你知道是誰嗎？答案是利特，而這個答案或許不是每個E.L.F.都知道或記得，但路人是不太可能知道的，尤其是黃牛！也因此才會有不少人認為題目出得好、有sense，而且還拿始源出來混淆（TMI：始源是投資者XD）。



Super Junior小分隊無論是D&E（東海、銀赫）還是KRY（圭賢、厲旭、藝聲），官方都沒有宣布何人是隊長，回顧這個「D&E誰是隊長」的出處，最早可能源自綜藝節目《一週偶像》，銀赫直接回答隊長是「特哥」利特，神童也說「隊長無條件是利特」，這句話也許狠狠刻在許多E.L.F.的心裡，乍聽覺得好笑但卻富有團魂。後來D&E在任何場合被問到隊長是誰，也一律回答利特，「所有小分隊隊長都是利特」，甚至在回答誰是主唱的時候，銀赫還曾回答過是藝聲呢！不過補充說明「誰的Part誰就是主唱」。

▼推特上E.L.F.分享《一週偶像》內容



▼推特網友整理，SJ任何小分隊隊長都是利特！



슈퍼주니어 리더 : 이특

슈퍼주니어 D&E 리더 : 이특

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슈퍼주니어 Happy 리더 : 이특

슈퍼주니어 M 리더 : 이특

슈퍼주니어 LSS 리더 : 이특 — M0GA (@SUPERELF_M0GA) June 10, 2023

而利特本人怎麼說呢？他曾否認是隊長，說自己是D&E「媽媽」，但還是和D&E一起打招呼了（Super Junior招呼也從來沒分小分隊啊～）！



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