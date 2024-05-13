NewJeans成員父母爆：孩子們問候房時爀，他從來不回應！韓網怒罵：毫無高位者的格局！ADOR火速回應：報導全都是事實

HYBE娛樂和ADOR代表閔熙珍的紛爭還在持續，韓媒又爆出新料。

據韓媒《日間體育》稱，ADOR曾收集了NewJeans父母們的意見，整理好之後以郵件形式發給了HYBE以及經紀公司Belift Lab。《日間體育》拿到了當時的郵件，並獨家報導了相關事情。

其中一段內容為「Belift Lab/HYBE沒有保護NewJeans和各成員的品牌價值的想法嗎？」。郵件中寫道「 經常發生一些讓人費解的事情，我們不是很理解NewJeans成員們每次在公司裡遇到房時爀議長時，（您）為什麼要裝作不認識她們，無視他們的問候呢？」



「一開始以為是沒認出她們，可是聽她們說過好幾次，我也確認了多次，這樣的事情發生過數次，還時常發生兩個人在不同的時間、不同的地點遇到的情況，不可能不知道她們是NewJeans。退一步說，即使您不認識她們是NewJeans，但對方問候你，你也該接受才對啊，互相打聲招呼是什麼難事嗎？ 她們因為被無視只能丟臉地站在電梯裡發呆，或者不去在意你假裝不認識、是故意躲避她們，這些事情已經聽她們說過數次，作為父母對這種幼稚的行為很無語，也不知道該如何向孩子們解釋，因為她們還是一群國中生、高中生年紀的孩子。」



「令人費解的事情不止這一件，NewJean成員們一開始接到的提案以及約定是作為HYBE第一個女團才和SOUCE MUSIC簽練習生合約的，整個計劃停滯期間，她們沒能得到SOUCE MUSIC一句解釋，只能茫然地等待。 在此期間聽到了000和000簽約的消息，最終你們未能遵守之前的承諾，另一個團隊成為了第一個出道的女團。」

「HYBE違背了第一個出道女團的承諾，SOUCE MUSIC無限期放任還是練習生的NewJeans成員不管的事情（對我們來說）是無法忘卻的惡夢。 因為在SOUCE MUSIC的艱難處境，有成員一度想要放棄」。



很快相關新聞就佔領了theqoo論壇，被轉發至theqoo論壇不到20分鐘，留言已突破700y則，實時留言數還在以驚人的速度增長中，網友們指責：「根本沒有身居高位的格局」、「笑死了，這麼大的男人和幾個少女計較」、「對方還是未成年的孩子，居然在她們面前耍上司威風、」、「 怎麼會有這麼幼稚的老男人」、「好噁心，一個成年人如此對待未成年人，那你怎麼有臉收下她們賺的錢？」 、「終於知道為什麼孩子們都願意跟著閔熙珍走了」、「格局太小了，住在一同樓裡看到小朋友打招呼還會回應呢」、「堂堂一家公司的老闆，竟然做出如此低劣的事情」、「這格局已經低到地下室了」、「之前有八卦消息爆料過這件事情，大家都不相信，沒想到是真的」、「欺負未成年孩子，房時爀你還真有本事啊」等。

對於媒體的爆料，ADOR方面也火速回應表示：「相關內容確實是NewJeans成員的父母所寫，閔代表代向HYBE傳達。」

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