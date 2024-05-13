當詐騙家族遇上超能力家族！《雖然不是英雄》兩人的相遇將因為愛情而有所改變！（EP.1–2）

[有雷]接檔《Hide》的《雖然不是英雄》劇情的設定相當新鮮，福家人原本都擁有超能力，卻因為現代人的文明疾病而無法施展。一位以詐騙充滿心機的女子，刻意接近這個家族，不過在經歷許多狀況之後，開始相信了真的有超能力的存在…

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福氏家族以母親福滿鑫（高斗心飾）為首，有著兒子福歸柱（張基龍飾）與女兒福動熙（秀賢飾）均為超能力成員，但全因患上了現代人的文明病而導致能力無法施展。福滿鑫能夠透過夢境預知未來，但她卻因失眠症而無法入睡作夢。福動熙因為暴食症導致肥胖，無法施展原本能飛天的能力。福歸柱則是能夠回到感覺幸福的時刻重溫感動，但他自從太太離世後便罹患憂鬱症，再也感受不到幸福，整天藉酒澆愁，連唯一的女兒福伊娜（朴昭怡飾）也不照顧。



靠著婚姻詐騙獲取金錢的女子都多海（千玗禧飾），刻意接近福滿鑫並取得其信任，福滿鑫更是製造許多機會希望撮合兒子歸柱與多海，歸柱雖不領情，但多海卻幫助了正值青春期的伊娜，也從伊娜那裡聽說了福氏家族的超能力往事。歸柱對太太發生車禍意外死亡而感到自責，他的時間就此暫停，忘了自己的女兒已經是個國中生，直到多海出現，他漸漸醒悟過來。



都多海的家中還有一位詐騙搭檔姊妹葛麗絲，母親與叔叔也都是共犯，四人正盤算著如何讓福氏家族上鉤。都多海對於火有著童年陰影，非常恐懼，遇上了狀況正好都有歸柱與女兒伊娜幫忙。歸柱的超能力雖然能讓他重溫幸福時刻，但他卻發現自己無法改變過去，無法碰觸過去的人事物。但是這一次，當他再度回到過往，卻發現自己能夠握住多海的手！



多海了解得越多，也開始相信福家人所說的超能力，在百貨公司發生遇上火災時，她確信當時是「來自未來」的歸柱拉住了她的手。葛麗絲原本想從發胖的福動熙下手，看見她為了男朋友決心減重，從跑步機上摔下來的樣子，讓葛麗絲也有些心酸。詐騙家族似乎被軟化，而年紀最小的福伊娜卻尚未展現出自己的超能力！



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