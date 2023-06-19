大势新人女团NewJeans第二张迷你专辑《Get Up》预告公开！与热门卡通「飞天小女警」合作强势回归～

NewJeans成员们变身为「飞天小女警」角色，有够可爱！期待七月。

「音源强者」、「大势新人女团」NewJeans将推出第二张迷你专辑《Get Up》，官方抢先公开了即将在七月份回归的消息，有望成为新一代的夏日女神团。



特别值得一提的是，NewJeans 与华纳兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery, Inc.）的热门卡通「飞天小女警」合作此次的活动先行曲〈New Jeans〉MV影片，同时也庆祝「飞天小女警」成立满25周年，她们与知名大品牌合作的影片究竟会如何呈现，让大众十分好奇。

新专辑《Get Up》一共收录了六首歌曲，其中有〈Super Shy〉、〈ETA〉、〈Cool With You〉三首主打曲，先行曲〈New Jeans〉、〈Get up〉以及〈ASAP〉，6月19日开始预购，7月7日公开先行曲，7月21日发行 。



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