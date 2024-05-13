《那些年，我們一起追的女孩》要拍韓版！傳TWICE多賢演出沈佳宜

據韓媒《XPORTSNEWS》報導，台灣人氣電影《那些年，我們一起追的女孩》將翻拍韓版，TWICE多賢被選為女主角，即原作中的「沈佳宜」。

《那些年，我們一起追的女孩》為2011年上映的經典台灣電影，是由小說原著作者九把刀親自執導之作，小說也源自他本身的故事，講述問題高中生「柯景騰」（柯震東飾演）和班上模範生女同學「沈佳宜」（陳妍希飾演）之間的青春羅曼史。上映當年台灣票房高達4.29億台幣，目前仍是台灣本土電影史上票房第三名，僅次《海角七號》和《賽德克·巴萊（上）：太陽旗》。



而《那些年》除了在華語圈獲得高人氣外，在韓國也擁有高人氣，雖然電影院上映時票房不佳，但後來在OTT播放量卻相當高且引發高度討論，繼電影《不能說的秘密》之後，加深了許多韓國人對「台灣＝青春電影」的印象，‎許多韓劇包括《20世紀少男少女》、《加油吧威基基》與《那年，我們的夏天》都曾借用命名集數標題。



多賢‎本月才開拍獨立電影《全力衝刺》，是她首次挑戰演技，也成為TWICE第一位演員，很快就有消息再演《那些年》，韓國網友‎反應沒看過多賢演戲很好奇，認為形象應該很搭，另外也有人好奇誰是韓版柯震東會是誰演，不過，有網友擔心《那些年》並不符合韓國民情（男主角裸露戲份），或是認為韓國每次翻拍台灣作品都沒好結果。‎台灣網友則惋惜不是台籍的子瑜演出，之中也有人突發奇想全聯先生（電影裡飾演沈佳宜新郎）要不要乾脆找JYP（朴軫永）。



▼多賢制服畫面截自TWICE團綜《REALITY "TIME TO TWICE" TDOONG High School 第三季》EP.2（已定位6:59）



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