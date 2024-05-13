房時爀無視NewJeans打招呼！LE SSERAFIM快閃店商品缺貨，卻親自運送周邊？韓網友：「差別好大」

HYBE 和 ADOR 代表閔熙珍持續對立的情況下，今日（13）據韓媒《日間體育》稱，ADOR 曾收集 NewJeans 父母們的意見，整理好之後以郵件形式發給 HYBE。

當中寫道「經常發生一些讓人費解的事情，我們不是很理解 NewJeans 成員們每次在公司裡遇到房時爀議長時，（您）為什麼要裝作不認識她們，無視他們的問候呢？」



（＊相關報導：NewJeans成員父母爆：孩子們問候房時爀，他從來不回應！韓網怒罵：毫無高位者的格局！ADOR火速回應：報導全都是事實）

對於媒體的爆料，ADOR方面也火速回應表示：「相關內容確實是 NewJeans 成員的父母所寫，閔代表代向 HYBE 傳達。」



隨著新聞一公開，就有網友指出房時爀的差別待遇。在 the qoo 貼出之前 LE SSERAFIM 舉行快閃店時，上午10點開始營業（需等待40小時），但只賣20分鐘就沒貨，由於周邊數量準備不足，粉絲們紛紛要求趕快釋出周邊商品。結果...第4天房時爀就被目擊親自到現場，該名網友還寫下「房時爀用自己的車載周邊」，還提到房時爀會給 LE SSERAFIM 專輯反饋、團名也是由他親自取的。



貼文一公開，留言已經突破500則。韓網友：「明目張膽地差別對待了」、「原來 LE SSERAFIM 才是公主嗎」、「因爲是本人親自制作的組合，所以才準備的吧」、「但是NewJeans 連招呼都無視...」、「HYBE 沒有別的職員嗎？爲什麼親自去？完全就是爸爸的心啊」、「讓你們的公主們練習一下吧ㅠㅠ 丟 k-pop 的臉」、「差別好大啊 呵」、「哎一古！明明是同屬一個公司的歌手，爲什麼」、「房時爀太討厭了」、「既然這樣爲什麼要打廠牌啊？因爲想賺更多的錢嗎？自己養的孩子個個都實力不行，可惜呢」等，不過也有網友指出房時爀送來的是給職員們的禮物。



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