《PEAK TIME》冠軍團VANNER際遇真的大不同！今與BTS美國經紀人簽約！

男團VANNER在競演節目《PEAK TIME》首週播出就以「兼差男團」爆紅，人氣居高不下，最後不負眾望拿冠軍，節目結束過後好消息頻傳，際遇全然不同。

VANNER（泰煥、Gon、慧成、Ahxian、泳光）是「超小型」經紀公司VT娛樂旗下男團，‎VT娛樂工作人員可以說只有社長一人，隊長泰煥還得身兼數職，成員們與社長都要兼差、打工才能繼續實踐夢想。



拿下《PEAK TIME》冠軍之後，VANNER與KLAP娛樂簽訂合作經紀約，雖然KLAP娛樂是剛起步的經紀公司，但其背後的內容製作公司NCsoft可是曾創立全球粉絲平臺「UNIVERSE」，規模與資本明顯比VT娛樂大上好幾倍。《PEAK TIME》舉辦的TOP6演唱會過後，‎KLAP娛樂甚至上傳了成員們的4K直拍，讓網友紛紛讚嘆：「這就是資本的味道嗎？」



今（15）日最新消息，VANNER與Eshy Gazit代表簽訂了美國的經紀合約。Eshy Gazit可是擔任了BTS防彈少年團、MONSTA X、Tiffany Young（少女時代）的美國經紀人，本身也是Live Nation旗下的Maverick經濟合作夥伴以及Intertwine Music代表。



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宣布消息的同時，Eshy Gazit表示能夠和VANNER一起合作相當高興，認為VANNER「是能左右K-POP未來相當有前途的男團」，表明正是因為《PEAK TIME》對他們的熱血舞台印象深刻，察覺他們在美國的粉絲團逐漸擴大中，「我非常敬佩他們永不放棄的努力還有才能，有了成為搭檔的機會，真的非常感謝。」

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