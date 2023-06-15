《PEAK TIME》冠军团VANNER际遇真的大不同！今与BTS美国经纪人签约！

男团VANNER在竞演节目《PEAK TIME》首周播出就以「兼差男团」爆红，人气居高不下，最后不负众望拿冠军，节目结束过后好消息频传，际遇全然不同。

VANNER（泰焕、Gon、慧成、Ahxian、泳光）是「超小型」经纪公司VT娱乐旗下男团，‎VT娱乐工作人员可以说只有社长一人，队长泰焕还得身兼数职，成员们与社长都要兼差、打工才能继续实践梦想。



拿下《PEAK TIME》冠军之后，VANNER与KLAP娱乐签订合作经纪约，虽然KLAP娱乐是刚起步的经纪公司，但其背后的内容制作公司NCsoft可是曾创立全球粉丝平台「UNIVERSE」，规模与资本明显比VT娱乐大上好几倍。《PEAK TIME》举办的TOP6演唱会过后，‎KLAP娱乐甚至上传了成员们的4K直拍，让网友纷纷赞叹：「这就是资本的味道吗？」



今（15）日最新消息，VANNER与Eshy Gazit代表签订了美国的经纪合约。Eshy Gazit可是担任了BTS防弹少年团、MONSTA X、Tiffany Young（少女时代）的美国经纪人，本身也是Live Nation旗下的Maverick经济合作伙伴以及Intertwine Music代表。



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宣布消息的同时，Eshy Gazit表示能够和VANNER一起合作相当高兴，认为VANNER「是能左右K-POP未来相当有前途的男团」，表明正是因为《PEAK TIME》对他们的热血舞台印象深刻，察觉他们在美国的粉丝团逐渐扩大中，「我非常敬佩他们永不放弃的努力还有才能，有了成为搭档的机会，真的非常感谢。」

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