人氣男團SEVENTEEN中擁有12個哥哥的極限忙內Dino，不小心在團綜的鏡頭前說出真心話！

繼上次《出差十五夜》忙內 Dino（李燦）金句：「最近被哥哥們搶走了我的積極心態和希望」之後，在團綜《GOING SEVENTEEN》又不小心說出了真心話。XDD

人氣男團 SEVENTEEN 釋出最新一集的團體綜藝節目《GOING SEVENTEEN》中，成員們推出拍攝雜誌寫真的特輯（主攝影師是珉奎），搭配採訪引出了不少有趣的話題，其中忙內Dino的個人採訪，不小心將真心話脫口而出，引發網友爆笑。

一共擁有13名成員的男團 SEVENTEEN，忙內 Dino 在粉絲圈中被稱作是「極限忙內」而出名，擁有12個哥哥是優點也是缺點，有時集寵愛於一身，有時卻也集苦力於一身，讓許多人感觸頗深。



上次完整體出演《出差十五夜》時，羅PD問Dino最近有沒有物品被哥哥們搶走？Dino回覆：「哥哥們不搶實體物品的，比起物品…（哥哥們）會搶走了我的積極心態和希望」引發全場大爆笑。



▼《出差十五夜》此片段，可快轉至18:26觀看。



而由勝寛執掌採訪，向Dino提問：「想對17歲的自己說的話是？」Dino迅速回應：「逃跑吧。」但下一秒發現不對立刻後悔，要求重新回答，但勝寛卻告訴他不能重來，因為是一鏡到底，究竟這句話背後的含意是什麼？就讓大家自行體會啦！XDDD



▼《GOING SEVENTEEN》此片段，可快轉至19:47觀看。



（補充：Dino在去年五月主打歌〈HOT〉時期的團體採訪就被問過同樣的問題，當時想了一下也是回答：「逃跑吧」讓一旁的哥哥們大爆笑。）

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