《PEAK TIME》TOP6首支回歸團！「8點」DKB新輯銷量翻倍漲！台灣iTunes登專榜首位

男團競演節目《PEAK TIME》可說帶動了好幾個參賽團體知名度大躍升，尤其是TOP6團體，其中第四名的「8點」DKB開第一砲回歸，昨（14）日攜迷你六輯回歸，成績亮眼。

DKB（E-CHAN、TEO、D1、GK、熙瓚、LUNE、准序、諧利駿）新輯《I Need Love》以清涼感回歸，主打歌〈I Need Love〉屬House Pop類型歌曲，歌詞欲傳達溫暖、安慰的訊息，MV釋出首日，約3.5小時破百萬，截至稍早24小時已破319萬。



專輯與音源部分，發行首日就在韓國唱片銷售統計網站Hanteo排行榜（Hanteo Chart，俗稱「H榜」）佔據實時專輯與音源榜首，比起上一張迷你五輯《AUTUMN》創下翻倍的銷量，刷新了自身紀錄。《I Need Love》首日就創下近萬銷售量，比起《AUTUMN》翻漲五倍，數據相當驚人。



[HT] #DKB (@DKB_BRAVE) 1st Day Sales



I Need Love ㅡ 9,073

Autumn — 1,651

REBEL — 745

Rollercoaster — 525

The dice is cast — 247

GROWTH — 242

Youth — 56

LOVE — 33 — KOREAN SALES (@koreansales_twt) June 14, 2023

在iTunes排行榜上，《I Need Love》拿下了巴西iTunes專輯第一，也闖進了美國、台灣、香港、加拿大等地區的iTunes專輯排行榜，在美國iTunes K-POP專輯排行榜位居第二。而最新消息，目前已佔據台灣iTunes專輯第一，全球和歐洲區則登上第68名。



Worldwide iTunes Album Chart



68. #DKB "I Need Love" (NEW)



European iTunes Album Chart



68. #DKB "I Need Love" (NEW) — KOREAN SALES (@koreansales_twt) June 15, 2023

最後附上DKB昨日《I Need Love》Showcase表演，包括主打歌〈I Need Love〉、收錄曲〈More than 100 reasons〉，以及《Peak Time》第二回合B聯隊曾表演過的〈BANG!〉「DKB 9人全員版」。BB們（粉絲）接下來應該都很期待在各大音放看見他們的主打歌舞台吧！



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