繼娜璉後第二位！TWICE志效也要Solo出道啦！傳BTS SUGA參與製作、BIBI參與feat.

TWICE官方SNS 5日凌晨曾發布一張海報，海報標題寫著「Killin’ Me Good」，圖片是一個人開著車，僅露出一隻手，而這隻手粉絲Once們一看就知道是志效！

昨（9）日凌晨，TWICE官方SNS公布了正確解答，發文「ZYO’s ZONE “Killin' Me Good”」，配上的新海報揭示那隻手就是志效的無誤，後照鏡上映照出了志效塗口紅的模樣，散發出了她獨特的魅力與神秘的氣場。



志效的Solo出擊就在8月展開，將是繼娜璉之後第二位Solo出道的TWICE成員，令Once們期待不已。



另外，Twitter有網友爆料志效的Solo專輯曲目，其中包括了傳BTS防彈少年團SUGA參與製作的〈Not Enough〉，還有BIBI參與feat.（合唱）的〈Wild Breeze〉，尚未知可信度如何，但已引發更多人的期待，有人期待兩人的夢幻合作，也有人認為BTS SUGA製作的歌曲就是保證，預告了志效solo即將大發。



▼BTS SUGA



▼BIBI



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