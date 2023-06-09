嚴正化不敢看《車貞淑醫生》首播：被誇後中斷錄影爆哭半小時；治癌症手術後曾失聲8個月！

嚴正化主演的《車貞淑醫生》完美落幕，提到當初看首播時的心情。

《車貞淑醫生》中嚴正化扮演的女主在當了20多年的家庭主婦後，重返職場，從實習醫生做起，經歷了丈夫的背叛、患癌等一系列困境之後，勇敢闖出自己的人生。 該劇首播收視率從4.937%啟航，最後一集直衝18.546%，被讚是上半年電視劇中的最大黑馬，嚴正化也迎來了事業的第二個高峰。



日前嚴正化作客了《劉QUIZ ON THE BLOCK》，聊到了剛剛殺青的作品。 她表示：「《車貞淑醫生》首播的時候，我非常緊張，根本沒敢看電視劇，只看了導演和同仁們發來的短訊，都說很好。 後來很多新聞都說『嚴正化成功回歸』、『完美的車貞淑』等，都很看好我。」嚴正化還透露其實在電視劇首播當天，她正在錄製《唱跳歌手流浪團》，收到導演的短訊後，突然心情發生大波動，一度落淚大哭，最後在沒有鏡頭的地方獨自哭了30分鐘才整理好心情，她也形容這是「喜悅的眼淚」。



現實生活中的嚴正化和「車貞淑」也有相同的經歷，兩人都曾與病魔抗爭過。2008年車貞淑因為甲狀腺癌接受了手術，但術後8個月一直都無法說話。對於作為歌手的她來說，嗓子就是生命，那段無聲的時間令她異常崩潰，而她也選擇了默默忍受，沒有告訴任何人，整天活在再也無法發出聲音的恐懼中。而在錄製「退貨遠征隊」時期，嚴正化遇到了嗓子問題，劉在錫自掏腰包買了10節聲樂課送給嚴正化，此次節目上重新提及此事，嚴正化對劉在錫再次表達了謝意，稱：「從來沒有人為我做過這些，並不是錢的問題，而是心意。」



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