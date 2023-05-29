《PEAK TIME》「8點」DKB決賽新歌強制召回音放！下月還將回歸成為TOP6首團

《PEAK TIME》TOP4、以舞台活力見長的「8點」DKB，近日有消息將攜節目推出的新歌登音樂節目（音放），很快下個月中旬還要回歸。

根據27日‎韓媒《EDaily》報導‎，DKB被「強制召喚」音放，下週將登場各電視台音放，展開〈Turning Point〉特別活動。〈Turning Point〉是DKB在《PEAK TIME》決賽演唱的全新歌曲，由正solo回歸的Monsta X周憲所製作。



據該報導，DKB是因應粉絲敲碗「強制召回音放」而展開相應活動，由於該曲並非正式回歸曲而是節目競演曲，登音放活動是很罕見的事，能否在音源榜上創逆襲神話值得注意，而這其實也是繼BAE173〈GT〉之後，再有《PEAK TIME》團體攜節目新歌登上音放舞台。



DKB在25日粉絲「BB」誕生三週年活動上就透露下月回歸，在〈Turning Point〉音放活動消息出來隔天，也就是昨（28）日DKB官方正式公告了回歸日程表，6月首週活動就是「Turning Point」，正式回歸則在中旬14日開始，第6張迷你專輯名《I Need Love》。DKB將成為《PEAK TIME》挺進決賽的TOP6中最快回歸的團體，也是繼‎「9點」BLITZERS、‎「5點」ATBO後節目第三回歸的團體。



聽聞DKB很快就要以〈Turning Point〉活動，粉絲以及《PEAK TIME》節目觀眾都相當興奮，不少人認為歌很好聽、舞台很棒一定要在觀眾面前呈現，也有人敲碗他們第三回合比賽的新歌〈Coco Colada〉也能在音放表演。



另外，DKB除了幾週要連續打歌〈Turning Point〉與回歸新歌，24、25日還有《PEAK TIME》演唱會「Your Time」釜山場，6月可以說行程滿檔。



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