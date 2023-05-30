人面獸心！培養頂級愛豆的藝高教師10年間利用權力和地位性騷擾數名女學生，學生敢怒不敢言

一直都說教師是高尚的職業，卻沒想到有人披著教師的外皮，私下做著卑劣的勾當。

事情發生在韓國知名藝術高中，該學校培養出隸屬於BXX、TXXXX、NXXXXXXX、IXXX等頂級愛豆團的成員，最近MZ世代人氣最火爆的某愛豆團出身的男演員也來自該學校，這裡被稱作「愛豆士官學校」，可以說是無數懷抱愛豆夢想的青少年們最夢寐以求的地方。 然而該所學校的一位教師卻將魔爪伸向了10多歲的女學生，利用自己的地位和權利對他們實施了性犯罪。 據韓媒《體育京鄉》獨家報導稱，上月被指為性犯罪加害者后自殺的某著名藝術高中系主任A某 ，強姦的學生不止一兩人，且罪行至少持續了10年以上，據調查除已知的學生外，確認的受害女學生多達5人。 消息一出，震驚坊間。

已經從該學校畢業，現在是一名音樂劇演員的B某曝光了自己18歲時在A某家中被性騷擾的事實，B某在位於學校附近的A某練習室裡接受私人授課直至淩晨，接著就去了A某家中，在那裡A某給B某喝酒、 並親吻了她，「我媽媽經常去諮詢老師，非常信任他，公演之前他說讓我好好休息，還親自給我媽打電話徵得了我媽的同意，卻沒想到他會給我倒酒，突然對我說『我對你不是師生感情，而是把你當作女人』，還親了我，被我拒絕之後他就很強勢地對待我，觸碰我的身體...... 他有權利分配我們在作品中的角色，為了畢業以及大學入學，我只能忍氣吞聲...... 」



另一位受害人C某也爆料的自己的遭遇，A某假稱要準備演出讓C某去日本幫忙，之後對C某實施了性暴力，「 他說叫我去沖繩並不是因為工作，而是因為旅途太無聊，因為宿舍和市區離得很遠讓我非常害怕，2天之後回到韓國他給我發了一篇很長的短訊，說是因為太想我才讓我去日本，讓我不要多想，還說會幫我試鏡。 上學期間A某經常說如果我和他年紀差不多的話一定會娶我...... 畢業之後我還聽說他變得很危險，畢業生和在校生中還有人比我受到的傷害更大。」

A某讓自己喜歡的女學生擁抱、親吻他來代替打招呼。 和女學生單獨在一起時，會毫不避諱地說「我愛你」，「你的腰不薄，但骨盆很寬，但沒關係」等，還會評價對女生的胸部、腿部、腰部等，將此作為「工作」之一。

因為該所學校的學生畢業後通常都會從事愛豆這類工作，因此無論是在校生還是畢業生都很忌諱自己的名字被拿來與此事一併提及。 A某的惡行之所以被公之於眾是因為該校一名在校生在遭到A某性暴力傷害後向校方舉報，A某自殺後學校也只是通報教師死於心臟麻痹。 有在校生透露說：「雖然問題真的很嚴重，但最後還是不了了之。 因為想盡自己的力量提供幫助，所以接受了採訪」、「聽說每屆至少有3~4名受害者，因為是我一直想來的學校，所以我認為查明真相才是維護學校的名譽。 」

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