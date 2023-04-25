「9點」BLITZERS回歸，〈Macarena〉MV搞怪力抗殭屍！「從《PEAK TIME》學到很多，努力填補Go_U空缺」

男團BLITZERS昨（24）日正式攜第二張單曲單輯《Macarena》回歸，舉行了Showcase（發布會）也正式發布〈Macarena〉MV。

《Macarena》是將Y2K世紀末的感性，用BLITZERS獨有的風格重新詮釋的專輯，要向所有人無論國籍、年齡與性別，傳達充滿希望的正面訊息，以及傳播BLITZERS能量爆發的熱情。



主打歌〈Macarena〉是Hip Hop（嘻哈）和House（浩室）相結合的Hip House歌曲，以刺激耳膜的小號樂和強烈的節奏，融合成員們親自創作的舞蹈，欲展現致命的中毒性。特別的是，歌名和曾以中毒性的舞蹈在billboard《hot 100》中連續14週高居第一名，1990年代席捲全世界的熱門歌曲〈Macarena〉相同。

▼〈Macarena〉亦呈現Y2K復古風格，成員們彷彿化身「猛禽小隊」力抗殭屍，活潑搞怪的劇情與歌舞頗受讚許，16小時已破百萬觀看次數。



收錄曲〈Question Mark〉則是首突顯清爽吉他聲的中等流行搖滾樂曲，蘊含著青春少年們充滿著問號，但仍默默走在自己道路上的熱情。〈Question Mark〉是從BLITZERS出道前就一直作為主打歌候選的歌曲，是為了展現新面貌的重要時刻而珍藏的歌曲。

Showcase上，BLITZERS除了表演展現活力，亦聊到了先前參與的競演節目《PEAK TIME》與休養中暫停活動的成員Go_U。

BLITZERS可說是《PEAK TIME》參賽者中首個回歸的團體，在節目中化名「9點」，很可惜在第二回合與他組組合「A聯隊」之後便遭淘汰。提到《PEAK TIME》，Lutan（鹿潭）表示BLITZERS是Covid-19疫情期間出道（2021年），沒能見到同輩或前輩組合，但透過《PEAK TIME》見到了，也學習到很多。Jinhwa（振華）則說在《PEAK TIME》上和其他同事交流，對於心態上有所幫助，「讓我更加堅強」。



成員Go_U（悟有）因為罹患不寧腿症候群而暫時休息，BLITZERS新專輯便以6人體制活動，Lutan說：「為了不讓人感受到空缺，每個人都更加努力。」Jinhwa代傳達Go_U的消息，言語中還展現了團魂：「Go_U為這次回歸應援，也好好的在休息。雖然是6個人，但我們是抱著7個人的心態做準備。」



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