[好片推薦]《犯罪都市3》怪物刑警馬東石率全新團隊、鐵拳不僅下手重而且速度超快〜「真實的房間」大升級！

[無雷] 眾所期待的續集電影《犯罪都市3》將於6月2日上映，馬東石所飾演的馬錫道刑警在2015年轉調至首爾廣域市的警隊，率領與前兩集不同的全新團隊打擊毒品犯罪，將再度帶給大家拳拳到肉的痛快感。

《犯罪都市3》描述著2015年在夜店充斥著毒品地下交易的首爾，怪物刑警馬錫道（馬東石飾）來到首爾廣域市，由一宗兇殺案為起點，逐漸抽絲剝繭拉出嚴重的毒品流通犯罪，甚至不僅韓國，就連日本黑道也參與其中。馬錫道該如何將這群惡人一網打盡？



事前就已了解到本次《犯罪都市3》將升級為雙反派來與馬東石對抗，李浚赫也為本作品增肌20公斤，的確在鏡頭前看起來更有威嚴，甚至劇中也出現了他換衣服的場景，短暫露出了他的結實身材。他所飾演的朱承哲則是一登場就呈現了殺人不眨眼的凶狠個性，而他與日本黑道又透過毒品有著特殊的連結。



日本演員青木崇高則是在中間登場，特地來到韓國處理毒品相關事宜，他最熟悉的武器就是長長的武士刀，尤其是最終他與馬東石一對一單挑的精彩戲碼，馬東石赤手空拳無懼被武士刀劃傷，而且狂喊「全身都好痛」！仍然利用身邊的些許物品打敗了青木。而另一位日本演員，也是常常出現在韓國電影中的國村隼，也有精彩的特別演出。



《犯罪都市3》不可少的就是前兩集都有出現的「真實的房間」，只要犯人不願意配合說出情報的話，馬東石就只好祭出「真實的房間」來了，但這次更升級，沒有特別用拉門來圍起，馬東石一聲令下「大家開始打掃真實的房間囉！」，只不過短短擦拭了鏡頭一秒鐘，流氓馬上倒地，乖乖講出自己所知道的情報。所以本次馬東石的鐵拳除了重，速度變得更快，



為了再度帶給大家熟悉的面孔，前兩集不可或缺的線人「張夷帥」也將在片尾登場，預告即將公開的《犯罪都市4》！《犯罪都市3》將於6月2日全台正式上映。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞