「5點」ATBO攜新輯清爽回歸！柳俊民&吳俊錫：「因《PEAK TIME》在團隊合作上成長最多」

在《PEAK TIME》化名「5點」參賽，去年7月才出道的新人男團ATBO，今（18）日攜第三張迷你專輯《The Beginning：飛上》回歸，舉行了Showcase（發布會）後主打歌MV也在隨後公開。

ATBO於首爾龍山區Blue Square萬事達卡大廳舉行Showcase，七位成員吳俊錫、柳俊民、裵玹浚、石樂園、鄭勝換、金淵奎與元儐全員出席，新輯《The Beginning：飛上》是想傳達飛得更高更寬廣，關於他們7名少年的故事，《The Beginning》系列專輯也將以此作為三部曲句點，收錄了包括主打歌〈Next to me〉在內共6首新歌。



主打歌〈Next to me〉是首欲展現飛翔決心，Old School New Jack Swing（新傑克搖擺）類型的歌曲，龐克銅管樂器和吉他聲要帶給人清爽快感，歌詞裡充滿想飛得更高的更遠的自由抱負，吳俊錫與裵玹浚參與了作詞。MV已在韓國時間下午6時（港台時間下午5時）公開。



從《The Beginning：開花》、《The Beginning：始作》到《The Beginning：飛上》，ATBO做好了「飛翔」的準備，與過去強烈的音樂色彩不同，確認了風格變化，要帶來「充滿活力的能量」。隊長吳俊錫認為某個角度看來他們是改變了形象，但從另個角度是在舞台上展現出自己平時的模樣，柳俊民則說以前就很想嘗試歡快的歌曲，希望這樣的曲風對粉絲來說是很棒的禮物，對自己也是美好的回憶。



「想從粉絲那裡聽到『原來很適合這種風格』、『所有舞台都很適合』。」金淵奎這麼說，成員們一致認為過去的歌曲比較黑暗、強烈走向，也想展現給大家能帥氣消化各種風格的模樣，想鞏固自己「Go Performance」的稱號。



提到前陣子參與的選秀節目《PEAK TIME》，柳俊民表示又緊張又激動，「執行任務時，會想著要在現場演唱或舞蹈上有所成長，所以經過了更多的練習還有討論」，表示因此更加有了團隊合作精神，而且提到「看見同事和前輩們受到了刺激，覺得有非常多優秀的人，成為了我們之間成長的契機」。

吳俊錫也認同ATBO在團隊合作成長最多，表示過去也許忙於跳舞和唱歌都急於配合彼此，而這次回歸變成了互相照顧、互相感受彼此辛苦，團隊間的溫暖油然而生。



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