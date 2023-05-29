《PEAK TIME》「8点」DKB决赛新歌强制召回音放！下月还将回归成为TOP6首团

《PEAK TIME》TOP4、以舞台活力见长的「8点」DKB，近日有消息将携节目推出的新歌登音乐节目（音放），很快下个月中旬还要回归。

根据27日‎韩媒《EDaily》报导‎，DKB被「强制召唤」音放，下周将登场各电视台音放，展开〈Turning Point〉特别活动。〈Turning Point〉是DKB在《PEAK TIME》决赛演唱的全新歌曲，由正solo回归的Monsta X周宪所制作。



据该报导，DKB是因应粉丝敲碗「强制召回音放」而展开相应活动，由於该曲并非正式回归曲而是节目竞演曲，登音放活动是很罕见的事，能否在音源榜上创逆袭神话值得注意，而这其实也是继BAE173〈GT〉之后，再有《PEAK TIME》团体携节目新歌登上音放舞台。



DKB在25日粉丝「BB」诞生三周年活动上就透露下月回归，在〈Turning Point〉音放活动消息出来隔天，也就是昨（28）日DKB官方正式公告了回归日程表，6月首周活动就是「Turning Point」，正式回归则在中旬14日开始，第6张迷你专辑名《I Need Love》。DKB将成为《PEAK TIME》挺进决赛的TOP6中最快回归的团体，也是继‎「9点」BLITZERS、‎「5点」ATBO后节目第三回归的团体。



听闻DKB很快就要以〈Turning Point〉活动，粉丝以及《PEAK TIME》节目观众都相当兴奋，不少人认为歌很好听、舞台很棒一定要在观众面前呈现，也有人敲碗他们第三回合比赛的新歌〈Coco Colada〉也能在音放表演。



另外，DKB除了几周要连续打歌〈Turning Point〉与回归新歌，24、25日还有《PEAK TIME》演唱会「Your Time」釜山场，6月可以说行程满档。



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