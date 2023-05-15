許光漢繼IU後竟和LE SSERAFIM合體！台灣網友瘋狂嫉妒，連黃偉晉都出現～

許光漢目前繼《想見你》電影版之後再次赴韓宣傳電影《關於鬼和我變成家人的那件事》（下稱《鬼家人》），也是繼上月底擔任百想藝術大賞頒獎嘉賓後短時間再次訪韓，一次又一次受到韓國觀眾熱烈歡迎。

許光漢在百想藝術大賞上可是和李帝勳合作頒獎，‎在後台還和IU、金鍾國與盧允瑞合影‎。不用多久，許光漢就在《鬼家人》影迷見面會上收到了李帝勳影像告白「愛你喔光漢先生」邀約合作‎。



昨（14）日，人氣正當紅的女團LE SSERAFIM竟然公開了和許光漢一起跳新歌〈UNFORGIVEN〉Challenge的影片！許光漢隨著LE SSERAFIM簡單跳著手部動作，最後許光漢講韓文謝謝，LE SSERAFIM則回以中文「謝謝」，這短短幾秒根本要引發暴動！因為LE SSERAFIM IG湧入了多位台灣人激動留言，包括「許先生請自重」、「許光漢我真的記住你了，上次IU這次LE SSERAFIM好嫉妒」、「不敢相信！！！」、「全台灣最成功的男人許光漢」。



甚至還可以看到台灣歌手兼主持人的黃偉晉留言：「我要瘋掉!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!我要當許光漢!!!!!我要!!!!!!!!!」黃偉晉還轉發限時動態喊「不敢相信，我人生沒有這麼一刻想變成許光漢，就現在！」還有粉絲細心幫他P圖，他也轉發了。



而許光漢似乎也知道自己會變成全民公敵，用〈UNFORGIVEN〉的意思雙關自嘲「UNFORGIVEN的我」、「不可原諒的我還比了ya」。



雖然在台灣變全民公敵，但看LE SSERAFIM YouTube Shorts的留言，幾乎都是英語系網友和韓國網友發言，不少韓國網友說許光漢看起來害羞的樣子很可愛，或是說他很帥、歡迎他再次到訪韓國呢！



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞