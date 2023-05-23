金泰梨網徵字幕組被全網罵翻，要求「才能捐贈」！韓網友：你在招丫鬟嗎
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金泰梨網徵字幕組被全網罵翻，要求「才能捐贈」！韓網友：你在招丫鬟嗎

明星   2023年5月23日   星期二09:47   Tracy  

（封面圖源：IG@kimtaeri_official）

金泰梨募集為她YouTube影片做外文字幕一事引爆爭議，惹得全網粉絲狂罵。

日前金泰梨通過官方IG上發布了一條募集長文，文中她寫道：「看了YouTube裡的留言有許多其他國家的粉絲，我就思考有什麼方法能夠讓所以人看到母語字幕，於是就想到了這個方法。 應該有很多認為『泰梨的字幕製作速度讓人太難受了』、『換我來翻譯的話很快就能做好』的隱藏翻譯高手存在吧？ 所以我想募集能夠為YouTube影片翻譯外文字幕的人，這個項目為『才能捐贈』（指發揮自己的才能去多有益於他人的公益活動等，不收取任何費用），如果有的話可以先填表，我們會再聯絡您。」 一同公開的申請表包含了「擅長哪種外語」、「想要翻譯哪種外語」、「翻譯速度」等多個問題。

去年5月金泰梨開通了YouTube頻道，目前已經上傳了4篇VLOG影片，短短4則影片又為她圈了不少粉絲。 時隔一年金泰梨所屬經紀公司預告她即將公開新VLOG，再一次吸引了網友的關注。 然而金泰梨卻打算讓粉絲們免費替她翻譯字幕，這一點引起了無數粉絲和網友強烈的不滿，大家紛紛上網討伐：「這不是捐贈才能，而是榨取勞動力」、「那你先捐贈才能啊，拍影視劇一定不要拿片酬」、「出道時是個有想法很聰明的感覺，現在紅了就開始飄了嗎，還讓人家免費勞動，做夢」、「 對她的濾鏡全碎了，老大不小的人了為什麼這麼說話」、「這簡直就是明目張膽地在招丫鬟，開開心心去幫她翻譯的粉絲真可憐，哈哈哈哈哈，利用粉絲之心，別這麼捨不得花錢」等。
（圖源：金泰梨YouTube截圖）

隨著事情的迅速發酵，募集免費字幕翻譯組的原貼已經被刪除，同時金泰梨所屬經紀公司MMM也緊急發布聲明向粉絲和網友道歉，文中表示：「 YouTube上的所有影片不包含任何能夠創造收益的內容，也並沒有利用他人的心去創造收益的想法，從金泰梨開通YouTube開始到現在進行的英文字幕等，完全都是為了粉絲們，想要募集更多的外文字幕翻譯也是為了讓更多海外粉絲能夠看到YouTube影片，卻因為我們失誤讓大家感到不便，是我們的不對 ......」

然而廣大粉絲和網友並沒有因為金泰梨和經紀公司的道歉而釋懷，反而又一次掀起熱議，網友們留言稱：「道歉信都寫得那麼垃圾，招奴隸的時候那麼開心地自己發帖，道歉的時候就躲在後面」、「沒收益就可以榨取他人勞動力嗎？？ 又不是公益頻道，是你私人的宣傳頻道啊」、「你是覺得向粉絲分享自己的生活就是在做公益嗎」、「真可笑，youtube不能創造收益的話，youtube員工都在免費打工嗎」、「這是什麼腦迴路，因為我自己是無償勞動，所以你們也必須是無償勞動，金泰梨和經紀公司腦子都有病吧」等。

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