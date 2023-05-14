李帝勳回邀許光漢一起拍戲！錄影片應援《鬼家人》韓國宣傳，韓文雙向告白：「撒浪嘿呦！」

哦莫，現在是雙向奔赴了！XD一起頒獎時已經很養眼，如果真的一起拍戲就太令人感恩啦！

電影《關於我和鬼變成家人的那件事》即將在韓國上映，主演許光漢及主創團隊也赴韓開啟宣傳長跑。 12日在CGV電影院舉辦影迷見面活動，中途突襲公開李帝勳發來的影像信，令許光漢大受感動。

李帝勳歡迎許光漢再次來到韓國：「我們一同作為百想藝術大賞頒獎人已經過了2個禮拜。 通過新聞看到對我的稱讚真的很害羞，過獎了。 真心希望之後如果有機會的話能夠與你一同在作品上合作。 愛你喔，光漢先生~」



許光漢和李帝勳今年4月底一起為百想藝術大賞擔任頒獎嘉賓，當時就不吝表達對李帝勳的欣賞，稱希望未來有機會跟他合作。





李帝勳也在自己IG分享頒獎禮後台合照：



這次無預警看到李帝勳的應援，更令許光漢感到驚喜和感動：「李帝勳先生，撒浪嘿呦！真的很感謝！」表示自己身邊也有很多人喜歡李帝勳，也約定會把他的新片推薦給更多朋友。



第二天的見面會上，許光漢還跳了BLACKPINK Jisoo新歌《Flower》的開花舞，雖然動作不熟練但十分努力，還被粉絲調侃「好像在轉方向盤」XD《關於我和鬼變成家人的那件事》將於5月17日在韓國正式上映，預祝大發！



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