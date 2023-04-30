許光漢化身小粉絲分享「韓國百想行」與藝人們的合照：和女神IU同框，還有宋慧喬的粉絲視角～

IU 的「百想行」也PO了跟許光漢的合照啊！！！！兩人是不是有機會來個合作呢～？祈禱有天兩人能出個合作曲，或是許光漢直接上《IU's Palette》合唱吧，切拜～。

憑藉電視劇《想見你》在韓國擁有超高人氣的演員許光漢，受邀參加第59屆《百想藝術大賞》成為頒獎嘉賓，最終驚喜配對了《模範計程車2》李帝勳，雙帥合體真的是本次典禮的一大亮點！



除此之外，許光漢還分享了跟 IU、金鍾國、《浪漫速成班》盧允瑞...等藝人們的合照！引發網友熱門議論。



許光漢配文發表了感想：「謝謝百想藝術大賞，很榮幸能跟帝勳歐巴ㄧ起頒獎，謝謝如此溫柔的對待。接下來⋯我的百想日記。」另一邊我們的帝勳歐巴(??XD)也分享了和許光漢的合照，兩位都超童顏的～。



此外，IU 的 IG 也分享了跟許光漢的合照（藏在最後一張像驚喜彩蛋的感覺），而且是只分享了跟許光漢的合照哦～！韓國藝人們看到《想見你》的許光漢出現，想必也是非常驚喜的。



最後，許光漢也拍下了宋慧喬上台領獎的那一幕，粉絲視角讓網友們相當滿足，我們喬妹當晚真的超美！



而許光漢所主演的電影《關於我和鬼變成家人的那件事》（Marry My Dead Body）也預計在5月17日於韓國CGV上映。

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞