許光漢「幫姐姐追星」和Super Junior D&E合體被吃豆腐XD 東海飆中文問姐姐「有喜歡的成員嗎」

東海大可愛～好羨慕有許光漢這樣的弟弟能幫忙追星啊～～

以《想見你》一炮而紅的許光漢，9月初來到韓國舉辦見面會，也接受一些媒體、節目專訪，還有一個行程竟是「幫姐姐追星」！

許光漢接受各大韓媒採訪時提及兩個姐姐都是Super Junior粉絲，Super Junior銀赫似乎看準了這點，順勢邀請許光漢光臨自身頻道，和隊友東海帶著許光漢一起吃韓國美食。

問姐姐為什麼喜歡Super Junior，許光漢娓娓道來國高中的時候去姐姐房間都會看到Super Junior週邊商品、經過姐姐房間都會聽到Super Junior的歌，也被「推坑」過歌曲〈Sorry Sorry〉。許光漢更誠實的講述對Super Junior的第一印象：「有想過這團體怎麼這麼多人……」表示Super Junior成了自己對韓國的一個記憶點。



接下來就是「對Super Junior重要的問題」，銀赫要許光漢說出姐姐最喜歡哪個成員，許光漢回答大姐最喜歡藝聲，東海靈機一動提問許光漢在場的二姐，大飆中文：「姐姐，有最喜歡的成員嗎？在這嗎？」結果二姐選擇銀赫！



傷心的東海轉頭問許光漢：「弟弟，你最喜歡誰？」許光漢當然答東海啦！兩個人興趣其實也很相近，都喜歡健身。說到這，在聊到蛋白質飲食的時候，銀赫與東海可是相繼「出手」吃許光漢豆腐摸他的肌肉，銀赫發覺許光漢練得比自己好，搞笑「降格」喊許光漢「哥哥」哩～！



雙方最後交換專輯當禮物，也拍了拍立得送給兩位姐姐當禮物！姐姐大概就像許光漢所說的「她會喜歡死了」吧XD 東海也提議有機會的話，他與藝聲、銀赫可以一起去許光漢家拜訪。



看完整支影片，雙方粉絲都覺得他們三人互動很可愛，也忍不住羨慕：如果兄弟姐妹是藝人該有多好啊！

▼完整影片



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