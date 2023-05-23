许光汉与Super Junior神童初见面就被邀「一起睡」XD 两人还合喊神童经典中文名言

继银赫&东海，许光汉也和Super Junior神童见面啦！整集有够好笑！

台湾演员许光汉近日到访韩国宣传电影《关於我和鬼变成家人的那件事》，众多节目中他选择来到Super Junior神童的YouTube节目《喝完这个就下班了》，让神童又惊又喜，而这也是许光汉继银赫与东海，再次与Super Junior成员见面。

整场30分钟节目可说是笑点满满，最好笑莫过於最后一回合游戏，许光汉由於手气不佳玩游戏直输，只好回答神童各种问题，他和神童对话也相当有趣。首先是回答一个TMI，许光汉表示自己睡觉习惯往左边躺，没想到神童竟说自己习惯往右边，神童便说：「那我们可以一起睡？」许光汉大笑答应邀约：「可以睡睡看。」



神童问许光汉除了招呼用语之外，第一个学的韩语词汇是什么，许光汉战战兢兢不回答「滚」，神童马上张大嘴望向工作人员，许光汉见状马上道歉，他回应：「不是不好的话……但Timing上让人有点晕眩……」



神童也告诉许光汉他第一次学中文是一个广告词「东西南北中，好酒在江东」，还模仿广告捧著酒比赞，这画面对许多SJ粉丝E.L.F.们肯定不陌生吧？神童每次秀中文都常常讲这句啊！看许光汉听得懂还笑开怀，神童很骄傲的说：「都知道耶，看来我的发音很准确。」两个人更一起重现(?)那支广告。



看完节目，韩国网友非常热烈在影片下方留言，称赞许光汉很有礼貌，或是称赞神童主持流畅、整个节目企划很有趣，有人说「两位看起来都很开心，看著看著自己也笑不停」、「因为神童很亲切，所以许光汉看的出来一点都不怕生」、「（许光汉）和SJ的化学反应竟然这么有趣」、「代替身为Super Junior超级粉丝的姐姐们而来太好笑了*」（*详见‎许光汉上银赫频道的集数，许光汉两个姐姐都是E.L.F.‎）。

▼完整节目影片



提到许光汉上银赫频道和银赫和东海见面，就不得不提许光汉的Sense、迅速的反应力，当时银赫被许光汉二姐选为最喜欢的成员时，落败的东海反过来问许光汉，许光汉马上选他。这次神童问许光汉SJ他们三个之中谁最帅，许光汉先表示东海和银赫平等，最后再说神童是最帅的，神童听了很开心呢！



话说，东海与银赫承诺过要找艺声（许光汉大姐的最爱）一起到台湾拜访许光汉家，何时会实现呢？或许许光汉会先完成和9名Super Junior成员都同框过的「集邮」*！（*除了三名Super Junior，许光汉在韩国已搜集到郑雨盛、‎李帝勋‎、‎IU、卢允瑞、‎LE SSERAFIM）

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