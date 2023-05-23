女神爭奪戰！宋慧喬好友曬合影「挑釁」不在場的韓韶禧：她是我的！韓韶禧畫圖：不會放過你

歐尼，不管怎麼樣，你都是我的！！！！

韓韶禧太羨慕宋慧喬的好友們了。 模特兒申賢芝（音譯）在個人SNS上更新了新照，po出了與宋慧喬、朴孝珠和崔嬉序等人的合影，並附言寫道：「是我的」，同時還特意@了女演員韓韶禧。不僅如此她還在宋慧喬IG裡留言，又一次強調「是我的」（笑）！



「是我的」這句話其實是韓韶禧的招牌用語，她是宋慧喬的超級迷妹，數次在IG上表達對歐尼兼前輩濃濃的愛意，每次都會留言「你是我的」，大膽詼諧的口氣逗得網友們哈哈大笑。 早前傳出兩人要合作新劇《自白的代價》，但前不久韓媒報導稱因製作組存在分歧，經過長時間協商仍無法達成一致，最終兩位女神的合作告吹。 韓韶禧透露自己是通過新聞報導才知道這件事情，不過她本人依舊是宋慧喬的超級粉絲，再次到歐尼SNS最新發帖下宣告主權「即便如此，你還是我的。 」收到這份表白的宋慧喬也以快樂的愛心毫不掩飾表達對韓韶禧的喜愛。



看到申賢芝「挑釁」不在場的自己，韓韶禧留言：「我不會放過你的，那.... 那麼你也是我的。」 同時在合影照片的空白處用藍色抽象地畫出了自己比剪刀手的線條，表示「還有我」。 看到此情此景，大量網友也是紛紛留言表示：「韓韶禧真的太可愛了」、「又多了一個美女朋友」、「韓韶禧是準備把所有美女都變成自己的嗎」等。



아니 한소희 인스타에 리얼날것의 송혜교 여친짤이 올라옴

이제 그냥 아무말도 안 얹고 응원해주기로 결정했다 pic.twitter.com/3JvmHbVR7f — 95 (@loveisopentoeic) May 21, 2023

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞