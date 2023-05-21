《出差十五夜》SEVENTEEN成員cover舞蹈超強！BTS、BLACKPINK、BIGBANG、SHINee到EXO名曲直接歪掉

最新公開《出差十五夜》EP.3 SEVENTEEN 特輯成員們的猜歌環節，要不就超認真用力、要不就超爆笑，真的會讓人笑到斷氣～！XDDD

羅PD的人氣綜藝節目《出差十五夜》SEVENTEEN篇公開了最後一集EP.3，除了有猜歌環節的下半部，還有成員們的3對3鬥牛籃球比賽（不能說英語，說了分數直接歸零），爆笑場面非常多。



此外，猜歌環節也出現了很多成員們熟悉的歌曲，不只是會唱，還特別會跳～，分享幾個片段給大家！

▼Hoshi曾cover過BTS防彈少年團的〈Run BTS〉，獲得非常熱烈的迴響，可以說是最好的版本～

▼而DK曾因為跳BLACKPINK〈Pink Venom〉太優秀，連原編舞老師也分享稱讚的程度，音樂一下他立刻就登場啦～！（成員們反應如粉絲~崇拜到不行）

▼當BIGBANG小分隊GD X TAEYANG太陽〈GOOD BOY〉歌曲一出，成員們都特別興奮！最終由Vernon和THE 8猜對這題，大家都特別熱衷這首歌。

▼勝寛和Hoshi猜對了SHINee的〈Sherlock〉，因為遊戲剛開始而用力過度的cover~。（Hoshi是SHINee的忠實粉絲）

▼而當林英雄抒情歌出來時，成員們不知道跳什麼舞好，Joshua直接出來救場，直接化身鄉村爺爺，連EXO〈Love Shot〉也直接歪掉～XD

▼當SEVENTEEN成員小分隊圓佑和珉奎的〈Bittersweet〉（苦樂參半）出現時，成員們的cover也是搞笑路線，圓佑模仿自己在MV中狂奔的模樣，其他成員跟著附和～。

230519 출장 십오야 #원우



달려라 총각김치들 뭐에요

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/CYiLURs8Do — 망난 (@woongniii) May 19, 2023

▼忙內Dino雖然沒有搶答到Apink的歌〈LUV〉，但還是在哥哥們的眼神寵愛下，獨自cover完了歌曲（Dino是Apink的忠實粉絲）。

▼延伸閱讀：《出差十五夜》猜歌環節超爆笑，SEVENTEEN成員們聽不出自己的歌〈拍手〉！只有Dino和圓佑反應最快～



EP.2-2〈拍手〉片段可快轉至23:22觀看。



EP.3-1：《出差十五夜》最新EP.3：男團SEVENTEEN從羅PD手中抽到最大獎全場歡呼！2023年事業運真的好到誇張



EP.3-2：不能說英語的籃球比賽！



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