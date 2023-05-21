《出差十五夜》SEVENTEEN成员cover舞蹈超强！BTS、BLACKPINK、BIGBANG、SHINee到EXO名曲直接歪掉

最新公开《出差十五夜》EP.3 SEVENTEEN 特辑成员们的猜歌环节，要不就超认真用力、要不就超爆笑，真的会让人笑到断气～！XDDD

罗PD的人气综艺节目《出差十五夜》SEVENTEEN篇公开了最后一集EP.3，除了有猜歌环节的下半部，还有成员们的3对3斗牛篮球比赛（不能说英语，说了分数直接归零），爆笑场面非常多。



此外，猜歌环节也出现了很多成员们熟悉的歌曲，不只是会唱，还特别会跳～，分享几个片段给大家！

▼Hoshi曾cover过BTS防弹少年团的〈Run BTS〉，获得非常热烈的回响，可以说是最好的版本～

▼而DK曾因为跳BLACKPINK〈Pink Venom〉太优秀，连原编舞老师也分享称赞的程度，音乐一下他立刻就登场啦～！（成员们反应如粉丝~崇拜到不行）

▼当BIGBANG小分队GD X TAEYANG太阳〈GOOD BOY〉歌曲一出，成员们都特别兴奋！最终由Vernon和THE 8猜对这题，大家都特别热衷这首歌。

▼胜寛和Hoshi猜对了SHINee的〈Sherlock〉，因为游戏刚开始而用力过度的cover~。（Hoshi是SHINee的忠实粉丝）

▼而当林英雄抒情歌出来时，成员们不知道跳什么舞好，Joshua直接出来救场，直接化身乡村爷爷，连EXO〈Love Shot〉也直接歪掉～XD

▼当SEVENTEEN成员小分队圆佑和珉奎的〈Bittersweet〉（苦乐参半）出现时，成员们的cover也是搞笑路线，圆佑模仿自己在MV中狂奔的模样，其他成员跟著附和～。

230519 출장 십오야 #원우



달려라 총각김치들 뭐에요

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/CYiLURs8Do — 망난 (@woongniii) May 19, 2023

▼忙内Dino虽然没有抢答到Apink的歌〈LUV〉，但还是在哥哥们的眼神宠爱下，独自cover完了歌曲（Dino是Apink的忠实粉丝）。

▼延伸阅读：《出差十五夜》猜歌环节超爆笑，SEVENTEEN成员们听不出自己的歌〈拍手〉！只有Dino和圆佑反应最快～



EP.2-2〈拍手〉片段可快转至23:22观看。



EP.3-1：《出差十五夜》最新EP.3：男团SEVENTEEN从罗PD手中抽到最大奖全场欢呼！2023年事业运真的好到夸张



EP.3-2：不能说英语的篮球比赛！



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻