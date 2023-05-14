《出差十五夜》猜歌環節超爆笑，SEVENTEEN成員們聽不出自己的歌〈拍手〉！只有Dino和圓佑反應最快～

大家追《出差十五夜》SEVENTEEN篇時，印象最深刻的是哪個環節呢？（羅PD全程姨母笑，跟我追看時的表情一樣XDDD）

羅PD熱門網路綜藝《出差十五夜》邀請到了人氣男團 SEVENTEEN，在本週末又釋出了新的一期節目（EP.2-1與2-2），除了透過遊戲送給成員們許多禮物外（贏了羅PD才拿得到），還利用聽前奏猜歌遊戲，讓粉絲網友們看到SEVENTEEN成員們活躍的一面。

▼EP.2-1，剛開張就被洗劫一空的孫悟空商店。《出差十五夜》SEVENTEEN篇



而在其中一首前奏播出時，只有「忙內」Dino 迅速的舉手，喊出歌手是SEVENTEEN的瞬間，全員都非常疑惑…。



▼EP.2-2，可快轉至23:22觀看這一段內容。（只要體力沒耗盡，問題就不會結束！）



接著，Dino 指向一旁的隊友「眼鏡美男」圓佑，則默默回答了〈拍手〉（Clap），羅PD表示：回答正確！！兩人立刻衝到前方展示刀群舞蹈，只留下後面仍一臉疑惑的成員們～。



原來是因為節目組播放的是MV版本的開頭，成員們一般比較熟悉音源&表演時的版本，所以才會一時認不出是自己的歌，接著本來想要辯解一下，但由於有成員答對了，大家也無法多說什麼，看來羅PD這一段應該是相當得意啊～。XD



下週還會有EP.3喔！更多有趣的內容請回看節目，記得開啟中文字幕，下面也附上EP.1的影片給大家回味一下。

▼EP.1-1，13人完整體入場，出差十五夜家有喜事啦~！



▼EP.1-2，怎麼總是這麼搞笑..? 真是耳目一新的無厘頭對話。



▼EP.1-3，别擔心…是真的在吵架^^ (吵鬧)人物競猜(吵鬧)。



▼EP.1-4，你已深深中了SEVENTEEN的毒！就像…克拉（粉絲名CARAT）。



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