連離婚專業律師都入戲了！教《車貞淑醫生》車貞淑如何優雅反擊

車貞淑要如何對待出軌的老公和厚臉皮的小三呢？

《車貞淑醫生》目前正在熱播中，車貞淑當年為了老公徐仁豪（金炳哲 飾）放棄醫生事業一心在家相夫教子，沒想到20多年之後卻落得老公與初戀維持多年不倫戀，連私生子都和自己女兒年紀一樣大的下場。 內心糾結又茫然的車貞淑也諮詢了律師，但律師卻告訴她根本沒有乾淨俐落的離婚。

這事情若是發生在現實生活中，車貞淑該如何懲罰渣男和小三呢？ 離婚專業律師李仁哲（音譯）就給出了可行的方案，表示：「車貞淑完全可以不離婚，讓徐仁豪和崔勝熙始終只能是『出軌關係』，還有就是通過起訴離婚，拿到應有的精神損失費，雖然這兩個方法都是對付出軌男女的方法，但前者需要貞車淑忍受更多的精神壓力。 」



從李仁哲律師的專業角度分析，他給出的最佳方案是後者-起訴離婚，「車貞淑可以起訴徐仁豪和崔勝熙，要求他倆支付精神損失費，雖然根據現有的離婚官司來看精神損失費並不高，但因為訴狀是直接送到小三崔勝熙的醫院，這就是公開處刑了，讓她顏面掃地，被刻上『小三』 的烙印，甚至可以查封薪水。」 對於出軌渣男老公最大懲罰肯定就是分割婚內財產了，車貞淑全心全意做著賢妻良母，為此放棄了自己的夢想，無怨無悔地照顧老公、孩子和婆婆，因此她可以要求分割更多的財產，但這需要更多實質性的證據。



劇中徐仁豪的不作為和崔勝熙的厚臉皮看得觀眾們火冒三丈，李仁哲律師建議車貞淑不要採用暴力手段或在網路上曝光，而應該選擇一名專業律師，由對方全權出面優雅反擊。

看到專業律師的建議，網友們也留言表示：「連律師都入戲了，在真情實感地追劇」、「根本沒想到可以查封薪水」、「社會性死亡才是最棒的方法」...等。

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