大勢男團THE BOYZ將於6月24日強勢登陸澳門百老匯！

香港及澳門THE B你們準備好了嗎?

近年在Kpop界炙手可熱的韓國大勢男團THE BOYZ,自從公佈舉行世界巡迴演唱會後,港澳地區的Kpop迷一直非常期待這11位男孩會到來演出。今天主辦單位萬星國際娛樂文化有限公司正式宣佈《THE BOYZ 2ND WORLD TOUR:ZENERATION in MACAU》將於2023年6月24日在「澳門百老匯™」- 百老匯舞台盛大舉行。這將是他們首次來到澳門舉行演唱會,而跟香港歌迷也有4年沒有見面,因而令這次演唱會更值得期待。



THE BOYZ是由上淵、泳勳、賢在、柱延、NEW、Q、周鶴年、善旴、ERIC、JACOB、KEVIN共11位成員組成的韓國男子音樂團體。他們於2017年出道,並在短短時間內受到了廣大喜愛。憑藉《THE STEALER》、《THRILL RIDE》、《Maverick》等多首冠軍歌曲,配合強烈的舞蹈和現場演出能力,深受Kpop迷和THE B(THE BOYZ粉絲稱號)的喜愛。而自明天5月19日至21日,他們便在韓國首爾的奧林匹克體操競技場(KSPO DOME)展開《THE BOYZ 2ND WORLD TOUR:ZENERATION》的第一站巡演,每場也將有超過14,000名觀眾入場,足證他們的人氣火熱程度!

此外,在巡迴演唱會之間的空檔,THE BOYZ的音樂也沒有停下來,除了早前推出的韓語專輯《BE AWAKE》取得超過53萬張的驕人銷量,主打歌《ROAR》亦成為韓國四台冠軍歌曲。而在6月13日THE BOYZ將會在日本推出第二張正規專輯《Delicious》,為他們之後的日本站巡演作準備。因此,THE BOYZ在澳門站會演唱那些歌曲,也絕對值得觀眾期待!



如果你是THE BOYZ的粉絲,或是對Kpop和現場演出有興趣的觀眾,就不要錯過這場音樂盛宴。請謹記5月29日中午12時,《THE BOYZ 2ND WORLD TOUR:ZENERATION in MACAU》的門票就會在[澳門百老匯] 網站公開發售。票價分為:$1,680、$1,480、$980。如希望知道更多《THE BOYZ 2ND WORLD TOUR:ZENERATION in MACAU》的相關資訊,請繼續留意主辦及協辦單位的微博、FB和IG更新,以及新聞公佈。





THE BOYZ 2ND WORLD TOUR : ZENERATION in MACAU

演出日期及時間:2023年6月24日(六)晚上7時

演出地點:「澳門百老匯™」 - 百老匯舞台

門票:港幣HKD/澳門幣MOP $1,680 / $1,480 / $980

公開發售:5月29日(一)中午12時起

「澳門百老匯」- https://www.broadwaymacau.com.mo/

- 詳情請留意主辦方公告

- 主辦方保留活動異動之權利

