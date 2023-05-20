大勢男團THE BOYZ將於6月24日強勢登陸澳門百老匯！

香港及澳門THE B你們準備好了嗎？

近年在Kpop界炙手可熱的韓國大勢男團THE BOYZ，自從公佈舉行世界巡迴演唱會後，港澳地區的Kpop迷一直非常期待這11位男孩會到來演出。今天主辦單位萬星國際娛樂文化有限公司正式宣佈《THE BOYZ 2ND WORLD TOUR：ZENERATION in MACAU》將於2023年6月24日在「澳門百老匯™」- 百老匯舞台盛大舉行。這將是他們首次來到澳門舉行演唱會，而跟香港歌迷也有4年沒有見面，因而令這次演唱會更值得期待。



THE BOYZ是由上淵、泳勳、賢在、柱延、NEW、Q、周鶴年、善旴、ERIC、JACOB、KEVIN共11位成員組成的韓國男子音樂團體。他們於2017年出道，並在短短時間內受到了廣大喜愛。憑藉《THE STEALER》、《THRILL RIDE》、《Maverick》等多首冠軍歌曲，配合強烈的舞蹈和現場演出能力，深受Kpop迷和THE B（THE BOYZ粉絲稱號）的喜愛。而自明天5月19日至21日，他們便在韓國首爾的奧林匹克體操競技場（KSPO DOME）展開《THE BOYZ 2ND WORLD TOUR：ZENERATION》的第一站巡演，每場也將有超過14,000名觀眾入場，足證他們的人氣火熱程度！

此外，在巡迴演唱會之間的空檔，THE BOYZ的音樂也沒有停下來，除了早前推出的韓語專輯《BE AWAKE》取得超過53萬張的驕人銷量，主打歌《ROAR》亦成為韓國四台冠軍歌曲。而在6月13日THE BOYZ將會在日本推出第二張正規專輯《Delicious》，為他們之後的日本站巡演作準備。因此，THE BOYZ在澳門站會演唱那些歌曲，也絕對值得觀眾期待！



如果你是THE BOYZ的粉絲，或是對Kpop和現場演出有興趣的觀眾，就不要錯過這場音樂盛宴。請謹記5月29日中午12時，《THE BOYZ 2ND WORLD TOUR：ZENERATION in MACAU》的門票就會在[澳門百老匯] 網站公開發售。票價分為：$1,680、$1,480、$980。如希望知道更多《THE BOYZ 2ND WORLD TOUR：ZENERATION in MACAU》的相關資訊，請繼續留意主辦及協辦單位的微博、FB和IG更新，以及新聞公佈。





THE BOYZ 2ND WORLD TOUR : ZENERATION in MACAU

演出日期及時間：2023年6月24日（六）晚上7時

演出地點：「澳門百老匯™」 - 百老匯舞台

門票：港幣HKD/澳門幣MOP $1,680 / $1,480 / $980

公開發售：5月29日（一）中午12時起

「澳門百老匯」- https://www.broadwaymacau.com.mo/

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