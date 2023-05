大势男团THE BOYZ将於6月24日强势登陆澳门百老汇！

香港及澳门THE B你们准备好了吗?

近年在Kpop界炙手可热的韩国大势男团THE BOYZ,自从公布举行世界巡回演唱会后,港澳地区的Kpop迷一直非常期待这11位男孩会到来演出。今天主办单位万星国际娱乐文化有限公司正式宣布《THE BOYZ 2ND WORLD TOUR:ZENERATION in MACAU》将於2023年6月24日在「澳门百老汇™」- 百老汇舞台盛大举行。这将是他们首次来到澳门举行演唱会,而跟香港歌迷也有4年没有见面,因而令这次演唱会更值得期待。



THE BOYZ是由上渊、泳勋、贤在、柱延、NEW、Q、周鹤年、善旴、ERIC、JACOB、KEVIN共11位成员组成的韩国男子音乐团体。他们於2017年出道,并在短短时间内受到了广大喜爱。凭藉《THE STEALER》、《THRILL RIDE》、《Maverick》等多首冠军歌曲,配合强烈的舞蹈和现场演出能力,深受Kpop迷和THE B(THE BOYZ粉丝称号)的喜爱。而自明天5月19日至21日,他们便在韩国首尔的奥林匹克体操竞技场(KSPO DOME)展开《THE BOYZ 2ND WORLD TOUR:ZENERATION》的第一站巡演,每场也将有超过14,000名观众入场,足证他们的人气火热程度!

此外,在巡回演唱会之间的空档,THE BOYZ的音乐也没有停下来,除了早前推出的韩语专辑《BE AWAKE》取得超过53万张的骄人销量,主打歌《ROAR》亦成为韩国四台冠军歌曲。而在6月13日THE BOYZ将会在日本推出第二张正规专辑《Delicious》,为他们之后的日本站巡演作准备。因此,THE BOYZ在澳门站会演唱那些歌曲,也绝对值得观众期待!



如果你是THE BOYZ的粉丝,或是对Kpop和现场演出有兴趣的观众,就不要错过这场音乐盛宴。请谨记5月29日中午12时,《THE BOYZ 2ND WORLD TOUR:ZENERATION in MACAU》的门票就会在[澳门百老汇] 网站公开发售。票价分为:$1,680、$1,480、$980。如希望知道更多《THE BOYZ 2ND WORLD TOUR:ZENERATION in MACAU》的相关资讯,请继续留意主办及协办单位的微博、FB和IG更新,以及新闻公布。





THE BOYZ 2ND WORLD TOUR : ZENERATION in MACAU

演出日期及时间:2023年6月24日(六)晚上7时

演出地点:「澳门百老汇™」 - 百老汇舞台

门票:港币HKD/澳门币MOP $1,680 / $1,480 / $980

公开发售:5月29日(一)中午12时起

「澳门百老汇」- https://www.broadwaymacau.com.mo/

- 详情请留意主办方公告

- 主办方保留活动异动之权利

