《壞媽媽》養豬場遭逢不測，成壓垮英順最後一根稻草！強豪被送進復健中心，隱隱感到媽媽反常...（EP.7）

這集看得人好難過又好溫暖，一無所知的強豪內心仍然是明亮的小太陽，深愛媽媽、給媽媽最純粹的力量T^T

李到晛、羅美蘭、安恩真、劉仁秀等主演的JTBC新劇《壞媽媽》，講述爲了遺腹子拼命成爲壞母親的媽媽「英順」和因意外失憶而成爲孩子的兒子「強豪」尋找失去的幸福的故事。



*以下內容包含《壞媽媽》第7集關鍵內容！



強豪的秘密過往

宋會長手下在強豪家找到假髮和USB等物品，這才醒悟之前在網上散播友壁集團負面新聞的「女子」其實是強豪假扮！這麼看來，強豪暗地裡報復友壁、明面上再收友壁的錢幫忙收拾，原來一直以來對方都在他的盤算之中啊~XD

和爸爸一起洗澡

胥盡因為只能跟姥姥去女澡堂而難過、哭喊要爸爸帶去男澡堂，美珠只好拜託強豪和滲識。 滲識自稱會負起當爸的責任，但實際上幫小孩洗澡的主要是強豪XD只有美珠知道，胥盡是真的跟著爸爸一起去澡堂了T^T



英順安排後事

村莊附近爆發口蹄疫，養豬場裡尚健康的豬也被拉去全部撲殺，令英順肝腸寸斷。 多年來英順努力守著丈夫用生命換來的養豬場，還打算過世後傳給子孫，怎料如今自己癌症晚期、兒子癱瘓、養豬場也空蕩蕩，令她徹底絕望。

英順帶強豪拜祭亡夫，打算在墳前喝農藥一了百了。 一無所知的強豪以為是母女首次郊遊十分開心，還主動幫媽媽擰開農藥瓶，開朗安慰道：我們還有一隻抱回家的小豬，將來小豬生了小小豬、再生小小小豬，就可以重新經營養豬場啦！英順頓時心軟放棄了喝藥。 母女回家時，猜到英順心思的美珠立即藉口奪走藥瓶，轉身後也心疼得淚水漣漣。





英順把強豪送進復健中心，回家準備上吊。 強豪隱隱感到不對勁，一個人劃著輪椅偷跑回家，果然一開門就看到媽媽生命垂危！強豪大哭著立即抱住媽媽雙腿，緊急時刻終於站了起來！T^T



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