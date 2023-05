【有片】BTS V & BLACKPINK Jennie巴黎街頭牽手漫步被目擊！經紀人尾隨時刻警惕，韓網風向轉支持：「可愛療癒很般配」

BTS V和BLACKPINK Jennie去年被駭客爆出多張私人合照、戀愛緋聞飽受關註,昨晚再被外國網友貼出牽手漫步巴黎河畔的影片,瞬間引爆關注。

爆料網友在Twitter寫道:「泰亨和Jennie牽手漫步在City of Love巴黎T^T一定是他們!他們真的很相愛。」 更指出影片末尾跟在二人身後的正是經紀人。



Taehyung and Jennie in Paris walking hand in hand in the City of Love this is def them!! They're so much in LOVE TAENNIEEE MY HEART pic.twitter.com/9Ph708ukjJ