【有片】BTS V & BLACKPINK Jennie巴黎街頭牽手漫步被目擊！經紀人尾隨時刻警惕，韓網風向轉支持：「可愛療癒很般配」

BTS V和BLACKPINK Jennie去年被駭客爆出多張私人合照、戀愛緋聞飽受關註，昨晚再被外國網友貼出牽手漫步巴黎河畔的影片，瞬間引爆關注。

爆料網友在Twitter寫道：「泰亨和Jennie牽手漫步在City of Love巴黎T^T一定是他們！他們真的很相愛。」 更指出影片末尾跟在二人身後的正是經紀人。



Taehyung and Jennie in Paris walking hand in hand in the City of Love this is def them!! They're so much in LOVE TAENNIEEE MY HEART pic.twitter.com/9Ph708ukjJ — sleeping (@hityouwidthatd4) May 17, 2023

隨後有網友PO出該影片拍攝者的留言，拍攝者表示在巴黎偶遇兩人在一眾保鏢環繞下散步、確信對方是V和Jennie無誤，但他被保鏢阻止靠近，只能在遠處以iPhone拍攝而導致畫質欠佳。



去年5月有韓國網友公開疑似V與Jennie同遊濟州島的照片，但部份粉絲指出是合成，且爆料者本人也不確定照片中是否V和Jennie本人，風波一度平息。



제니 뷔가 같이 다녔다는 이 목격 사진.. 분명 제니랑 뷔라고 착각 할 수 있음. 제니랑 뷔가 비슷한 날?에 제주도에 있었던 것도 맞음. 근데 슈퍼스타 둘이 대낮에 기자나 일반인들 목격도 많을 텐데 선탠도 안 한 차를 타고 당당히 데이트를 할까? pic.twitter.com/4pvuir4TNM — 채빵 (@GSiXOpQs7xYJGwv) May 23, 2022

去年8月23日又有一名海外網友公開V與Jennie的化妝室對鏡合影，令戀愛緋聞再度受到關注。



뷔제니 사진 대체 어떤 용자가 자꾸 유출하는 거임ㅋㅋㅋㅋ 반박도 못하게 아예 원본이라고 우길만한 짤도 없는 사진으로다가ㅋㅋ 왼쪽 보고 엥 제니가 아까운듯..했는데 두 번째 보고 개같이 인정ㅇㅇ 둘이 스타일도 비슷하고 잘어울림요 셀린느 패션쇼 갈 때 왜 갑자기 리사 전용기 타나 했더니 역시 pic.twitter.com/nu91WUCMFY — 라뷰(@imeaniloveu_) August 24, 2022

該網友陸續上傳二人穿情侶裝對鏡自拍照、親吻額頭照、遊客照和視訊截圖等多張「證據」，但雙方所屬社始終未做出正面回應。YG只在首張照片曝光的次日岔開話題回應說BLACKPINK正忙於工作，之後便進入長達40天的沉默、任由話題發酵，直到去年10月3日才再次表示要起訴「Jennie個人照片的最初散播者」。不少網友對此回應的解讀為默認照片屬實。



제니 그날이랑 헤어밴드 색이 다르잖아

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ합성이라며~~~~~~

둘이 저러고 다니면 진짜

뷔인지 태형인지 제니인지 모르긴하겠다

ㅋㅋㅋㅋ언제부터였을까? pic.twitter.com/sFddVFsQcX — 졘ㄹ (@Jennie79345362) September 15, 2022

這次巴黎影片公開後，雖然仍有粉絲無法接受偶像戀愛，但更多人對青春男女的感情表示支持和祝福，認為兩人十分般配、牽手散步的畫面可愛又療癒，甚至希望所有Kpop偶像都能在公開場合享受約會。畢竟偶像也是人，工作和社會的壓力那麼大，只要不影響正常活動還是不要逼人太甚啦~



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