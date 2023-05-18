泰國女明星和IU同一天生日！一起景福宮看時裝秀，送生日祝福竟然得到了IU的香吻

看看是誰得到了IU的香吻？

16日，GUCCI在韓國首爾鐘路區景福宮勤政殿舉辦了「2024 Cruise Fashion Show」，約570人參加了時裝秀，明星、名人雲集。 身為GUCCI全球代言人的IU以一身白色透視套裝亮相，上面繡著黃色的小花，襯得整個人大氣端莊，一頭柔順的黑長直披在身後盡顯優雅，這身LOOK在夜晚的景福宮中十分顯眼。



當天正好也是IU的生日，泰國明星Davika Hoorne和IU合影時送上了一句「生日快樂」，沒想到IU直接送上bobo，親吻了對方的面頰。 Davika Hoorne將這段影片公開在了個人ig上，同時@了IU，並表示希望IU能夠喜歡她送的禮物，而這一天正好也是Davika Hoorne的生日！



這段影片很快就在韓網上火起來，網友們紛紛評論道：「太可愛了，超羨慕」、「兩人居然同一天生日，緣分啊」、「我要嫉妒死了」等。

此外，今年的生日IU再次延續了一件有意義的好事，她以粉絲們的名義向單親家庭和準備自力更生的青少年捐贈了5000萬（韓幣，下同），向貧困兒童捐贈了1億，向單身母親家庭捐贈了5000萬，為獨居老人各捐贈了5000萬，共計2.5億。 5日兒童節時IU向綠傘兒童財團捐款1億，僅5月份就捐贈了3.5億。

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