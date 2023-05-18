【有片】BTS V & BLACKPINK Jennie巴黎街头牵手漫步被目击！经纪人尾随时刻警惕，韩网风向转支持：「可爱疗愈很般配」

BTS V和BLACKPINK Jennie去年被骇客爆出多张私人合照、恋爱绯闻饱受关注，昨晚再被外国网友贴出牵手漫步巴黎河畔的影片，瞬间引爆关注。

爆料网友在Twitter写道：「泰亨和Jennie牵手漫步在City of Love巴黎T^T一定是他们！他们真的很相爱。」 更指出影片末尾跟在二人身后的正是经纪人。



Taehyung and Jennie in Paris walking hand in hand in the City of Love this is def them!! They're so much in LOVE TAENNIEEE MY HEART pic.twitter.com/9Ph708ukjJ — sleeping (@hityouwidthatd4) May 17, 2023

随后有网友PO出该影片拍摄者的留言，拍摄者表示在巴黎偶遇两人在一众保镖环绕下散步、确信对方是V和Jennie无误，但他被保镖阻止靠近，只能在远处以iPhone拍摄而导致画质欠佳。



去年5月有韩国网友公开疑似V与Jennie同游济州岛的照片，但部份粉丝指出是合成，且爆料者本人也不确定照片中是否V和Jennie本人，风波一度平息。



제니 뷔가 같이 다녔다는 이 목격 사진.. 분명 제니랑 뷔라고 착각 할 수 있음. 제니랑 뷔가 비슷한 날?에 제주도에 있었던 것도 맞음. 근데 슈퍼스타 둘이 대낮에 기자나 일반인들 목격도 많을 텐데 선탠도 안 한 차를 타고 당당히 데이트를 할까? pic.twitter.com/4pvuir4TNM — 채빵 (@GSiXOpQs7xYJGwv) May 23, 2022

去年8月23日又有一名海外网友公开V与Jennie的化妆室对镜合影，令恋爱绯闻再度受到关注。



뷔제니 사진 대체 어떤 용자가 자꾸 유출하는 거임ㅋㅋㅋㅋ 반박도 못하게 아예 원본이라고 우길만한 짤도 없는 사진으로다가ㅋㅋ 왼쪽 보고 엥 제니가 아까운듯..했는데 두 번째 보고 개같이 인정ㅇㅇ 둘이 스타일도 비슷하고 잘어울림요 셀린느 패션쇼 갈 때 왜 갑자기 리사 전용기 타나 했더니 역시 pic.twitter.com/nu91WUCMFY — 라뷰(@imeaniloveu_) August 24, 2022

该网友陆续上传二人穿情侣装对镜自拍照、亲吻额头照、游客照和视讯截图等多张「证据」，但双方所属社始终未做出正面回应。YG只在首张照片曝光的次日岔开话题回应说BLACKPINK正忙於工作，之后便进入长达40天的沉默、任由话题发酵，直到去年10月3日才再次表示要起诉「Jennie个人照片的最初散播者」。不少网友对此回应的解读为默认照片属实。



제니 그날이랑 헤어밴드 색이 다르잖아

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ합성이라며~~~~~~

둘이 저러고 다니면 진짜

뷔인지 태형인지 제니인지 모르긴하겠다

ㅋㅋㅋㅋ언제부터였을까? pic.twitter.com/sFddVFsQcX — 졘ㄹ (@Jennie79345362) September 15, 2022

这次巴黎影片公开后，虽然仍有粉丝无法接受偶像恋爱，但更多人对青春男女的感情表示支持和祝福，认为两人十分般配、牵手散步的画面可爱又疗愈，甚至希望所有Kpop偶像都能在公开场合享受约会。毕竟偶像也是人，工作和社会的压力那么大，只要不影响正常活动还是不要逼人太甚啦~



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