BTOB音放又鬧事「差點變末放」XD！Peniel竟然在KBS大喊MBC

BTOB近期攜迷你十二輯《Wind And Wish》回歸，在音放（音樂節目）打歌〈Wind And Wish〉可以說趣事（糗事）連連。

‎BTOB打歌首日就在Mnet《M COUNTDOWN》「鬧場」‎，獨特的「Yayayaya Challenge」安排，假吵架「呀！呀！」嚇到了兩位主持人(G)I-DLE薇娟與MONSTA X周憲，周憲還被嚇得不輕反應直接故障， Peniel上前抱抱安慰周憲，周憲才展露笑容。網友笑說BTOB根本是演技派，看直播當下以為BTOB要釀出放送事故了。



BTOB對主打歌〈Wind And Wish〉不僅設計了特別的Challenge，在演唱的Ending還有「Wow」加上自由發揮的喊話橋段，而12日在KBS的《Music Bank》（音樂銀行），Ending喊話輪到Peniel……



「MBC──Make Some Noise──」你沒聽錯，Peniel在電視台KBS喊了另一台MBC的名字！一旁的恩光察覺不對勁馬上補喊「KBS《Music Bank》」，講完忍不住尷尬的笑出來。



當天BTOB在簽售會講了這場面的幕後花絮，恩光說出道了十一年遇到這種事真的嚇到了，當下害怕得都凍結了，Peniel則解釋想講「Music Bank」但卻喊成了開頭字母M，順著講成MBC。昌燮和星材輪番模仿Peniel和恩光，星材最後說：「真的差點變末放（生涯末放？），KBS的《Music Bank》末放……」成員們之間都覺得無奈又好笑。



而這還有段幕後花絮，《Music Bank》節目尾聲頒獎時，Peniel其實在後面忐忑不安的頻頻雙手合十搓手，替自己錯喊的行為道歉，恩光也跟著他一起低頭認錯呢！



推特網友說「有這麼可愛的男人（Peniel）存在嗎……」、「在KBS喊MBC的人，果然是BTOBㅋㅋㅋㅋ那明天在MBC喊KBS就可以了ㅋㅋㅋㅋㅋ」、「太自然了沒發現ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ」，大家對Peniel和恩光的道歉也都表示很可愛。

▼完整相關畫面



除了《M COUNTDOWN》和《Music Bank》，BTOB甚至還有兩件糗事！恩光「聊天聊得太開心忘記給粉絲簽名」，以及昌燮《Show! 音樂中心》掉麥克風（影片1:18附近）、掉鞋（影片2:21附近）呢！



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