BTOB音放又闹事「差点变末放」XD！Peniel竟然在KBS大喊MBC

BTOB近期携迷你十二辑《Wind And Wish》回归，在音放（音乐节目）打歌〈Wind And Wish〉可以说趣事（糗事）连连。

‎BTOB打歌首日就在Mnet《M COUNTDOWN》「闹场」‎，独特的「Yayayaya Challenge」安排，假吵架「呀！呀！」吓到了两位主持人(G)I-DLE薇娟与MONSTA X周宪，周宪还被吓得不轻反应直接故障， Peniel上前抱抱安慰周宪，周宪才展露笑容。网友笑说BTOB根本是演技派，看直播当下以为BTOB要酿出放送事故了。



BTOB对主打歌〈Wind And Wish〉不仅设计了特别的Challenge，在演唱的Ending还有「Wow」加上自由发挥的喊话桥段，而12日在KBS的《Music Bank》（音乐银行），Ending喊话轮到Peniel……



「MBC――Make Some Noise――」你没听错，Peniel在电视台KBS喊了另一台MBC的名字！一旁的恩光察觉不对劲马上补喊「KBS《Music Bank》」，讲完忍不住尴尬的笑出来。



当天BTOB在签售会讲了这场面的幕后花絮，恩光说出道了十一年遇到这种事真的吓到了，当下害怕得都冻结了，Peniel则解释想讲「Music Bank」但却喊成了开头字母M，顺著讲成MBC。昌燮和星材轮番模仿Peniel和恩光，星材最后说：「真的差点变末放（生涯末放？），KBS的《Music Bank》末放……」成员们之间都觉得无奈又好笑。



而这还有段幕后花絮，《Music Bank》节目尾声颁奖时，Peniel其实在后面忐忑不安的频频双手合十搓手，替自己错喊的行为道歉，恩光也跟著他一起低头认错呢！



推特网友说「有这么可爱的男人（Peniel）存在吗……」、「在KBS喊MBC的人，果然是BTOBㅋㅋㅋㅋ那明天在MBC喊KBS就可以了ㅋㅋㅋㅋㅋ」、「太自然了没发现ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ」，大家对Peniel和恩光的道歉也都表示很可爱。

▼完整相关画面



除了《M COUNTDOWN》和《Music Bank》，BTOB甚至还有两件糗事！恩光「聊天聊得太开心忘记给粉丝签名」，以及昌燮《Show! 音乐中心》掉麦克风（影片1:18附近）、掉鞋（影片2:21附近）呢！



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