韓國30代Trot女歌手A某輕身亡，網友湧入歌手海秀IG擔心留言，留言稍早卻遭關閉

韓國演藝圈13日傳出憾事，「30代Trot女歌手A某」在自宅輕身身亡，死者疑似是Trot女歌手海秀（해수）。

根據首爾龍山警察署透露，30多歲的女性A某12日被發現於自宅身亡，現場發現了疑似是A某留下的遺書，因此警方初步判斷A某是輕身自盡。關於A某的身分訊息，她專攻傳統戲曲「盤索里」，是多次出演過無線台音樂比賽節目的Trot歌手。



循著線索，網友推敲出A某很可能是Trot女歌手海秀，1993年12月出生今年年屆30，2019年出道當年短暫在MBC《玩什麼好呢？》露臉，後來曾多次出演老牌Trot節目KBS《全國TOP 10歌謠秀》以及G1《全國TOP10歌謠秀》，也曾和前輩張允瀞、都慶完夫婦倆共同出演綜藝節目《張允瀞的踢館》，3個月前才在KBS《不朽的名曲2》獻唱張允瀞的歌激動落淚。



▼「溜三絲」劉在錫登Trot演唱會公演，和前輩周炫美打招呼，周炫美右手邊就是剛出道的海秀（影片49秒附近）



▼海秀（平口禮服）表示張允瀞長期給了自己勇氣，另外也曾有新聞報導張允瀞替支付了牙齒矯正的費用



事情傳開後，韓國媒體紛紛連絡海秀本人，鈴聲有響但沒接通，粉絲、網友擔心的湧入她的Instagram留言希望她能報個平安，卻同樣沒有任何回應。離奇的是，Instagram幾篇湧入留言的貼文今（14）日突然被關閉了留言功能，不知道是家人所為還是本人所為，令人費解。



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