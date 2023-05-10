無法一心多用！BTOB恩光在簽售會上和粉絲聊天聊得太開心後：忘記給簽名、簽給了自己 XD

近日，在 the qoo 有一篇文章是在討論粉絲簽售會沒有給簽名的愛豆，引發不少討論。

而這位愛豆就是BTOB隊長恩光，在簽售會上總是和粉絲們聊天聊得太開心，最後就忘記給簽名了。粉絲：「但是歐巴為什麼不給簽名啊？」還有粉絲拿到只簽一筆的 XD

還有一名粉絲分享：「恩...簽名呢？是因為你的臉太帥所以簽不了名嗎？」上面寫著 To.你好 XX！非常感謝、愛你哦 ♥ 而另一位粉絲的則是有簽名，但是...恩光寫了「To.恩光」，粉絲：「我的名字是恩光嗎？」

230506 케타포 대면팬싸



응가... 싸인은...?

너 얼굴이라 싸인 못하겠어서 그랬어..? @BTOB_SEKwang pic.twitter.com/s3HGHV6sGe — 창섭이누나 (@_sub_sub_sub) May 6, 2023

這些可愛又有趣的小插曲，讓網友紛紛表示：「我們恩光很難一心多用...嘿嘿嘿」、「啊 因爲是徐恩光，這所有的一切都太搞笑了ㅠㅠ」、「恩光給恩光 哈哈哈哈哈」、「不是聊天會嗎？好可愛啊」、「看來是非常有趣的聊天啊」、「但還是度過了愉快的時間啊」、「竟然集中於粉絲們，真的太感動了」、「真的是傳奇爆笑愛豆」等等。



而 BTOB 在本月2日發行迷你12輯《WIND AND WISH》，主打歌包含著希望相愛的人的幸福和安寧，BTOB 自己要成爲「Lucky Charm」，向世界傳播「正能量」的訊息。近日他們也在各大音樂節目進行打歌，大家都有看舞台了嗎？



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞