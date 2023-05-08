《M COUNTDOWN》以為釀放送事故的BTOB & 真的發生放送事故的TEMPEST

大家還記不記得上週4日播出的音樂放送《M COUNTDOWN》內容？這場面可以說「很驚嚇」也超好笑！

兩位MC (G)I-DLE薇娟與MOSTA X周憲訪問BTOB，陸星材說準備了Challenge，徐恩光卻翻臉指責陸星材：「呀！呀！」薇娟和周憲都嚇一大跳……



下一秒BTOB全團突然跳起新歌〈Wind And Wish〉「呀呀呀呀」的Part，陸星材才解釋這是「Yayayaya Challenge」：「嚇到了吧？嚇到了吧？」



薇娟和周憲雖然都很無辜，但兩人反應過程笑翻觀眾。薇娟幾次望了望節目組臉色，想開口確認就被BTOB興奮舞蹈打斷，嚇到跳開但馬上開心起舞；周憲則是張著嘴慢慢向後退，一副被嚇得不輕的樣子（幫哭哭），Peniel看著不知所措的他上前抱抱。



「周憲真的嚇了一跳，BTOB前輩們還安慰他」，Twitter網友剪輯這段內容獲上千轉推，轉推的網友則說「我們孩子，這世界太可怕了」、「雖然嚇到但依然堅強的直屬後輩公主，和因為嚇到反應故障的Honey」、「周憲表情真的很嚴肅顆顆顆」。



轉傳到‎Theqoo論壇‎，Theqoo網友則說「周憲慌張的動彈不得」、「周憲受到打擊後僵住，薇娟好像習慣了所以快速適應」、「還以為會變放送事故」、「真的超級好笑」、「周憲被嚇傻的樣子好可愛」、「BTOB都是演技派」。

▼BTOB完整受訪影片



而《M COUNTDOWN》當天除了這個讓觀眾「以為會是放送事故的場面」，還真的出了放送事故！主角是去年才出道的新人男團TEMPEST。

TEMPEST表演著新歌〈Dangerous〉舞台，唱不到30秒就出事，音樂突然從頭開始放起，成員炯燮只好馬上變換姿態裝作是自己的Part對嘴，但還是忍不住望向Part主人火朗，火朗也很快跳出來解救，其他人順著接上……這全部都因直播放送了出去。



相關影片在Twitter高達4000轉推，不少網友覺得製作組很荒唐、無法理解歌曲為何突然重播，心疼起TEMPEST，但也有觀眾讚許TEMPEST的反應，留言如「哇……但真的很好的應對了，很帥啊」、「TEMPEST應對得很好很難得，摸摸頭」、「什麼啊應該很傷心吧……但是很自然的就過去了，這段歌很好聽」。



Theqoo‎網友則有人注意到攝影師也慌張了，或發現舞者的反應也很迅速，仍有不少人覺得TEMPEST應對得很好。

▼TEMPEST後續補拍舞台



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