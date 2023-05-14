「狐狸兄弟」李棟旭&金汎戴偶像同款臉鏈！健身房狠操3小時雙雙腳軟，被cue「後頸肉kiss」面露難色

李棟旭和金汎近日做客「剛果王子」Jonathan的網綜《小區Star K3》，爆笑話題聊不停，同為Starship藝人的家族愛也超級溫暖~

近幾年「臉鏈」這一飾品在韓國偶像界十分流行，不僅MV和概念照中時常出鏡，更是見面會常客，很多粉絲都會自備臉鏈請偶像戴上來展示美貌，也因此誕生了很多傳說級美照。

之前有粉絲在聊天app說要帶這個來李棟旭見面會，但李棟旭十分嫌棄：「為什麼要在臉上戴鏈子？ 珠子？ 不管，到時候要檢查隨身物品、全都不準帶進來kkk。」 Jonathan表示就是為了讓他無法拒絕才放在節目裡，李棟旭也只好咬牙接受這一設定XD

李棟旭幫Jonathan和金汎戴上臉鏈、自己也不情不願戴上，真的超帥啊！Jonathan：「已經聽到學生家長們的尖叫了！」



Jonathan提到李棟旭是「吻戲一級講師」，李棟旭表示自己確實對這部份很用心，最重視獨創性、樂於嘗試平時不太會用到的姿勢。 Jonathan露出想歪的表情，金汎趕忙強調：「是指吻戲姿勢啦！」XD



Jonathan請李棟旭現場示範吻戲，轉過頭去、請李棟旭把他的後腦勺兩層肉當做「女主角嘴唇」XD李棟旭：「可是我們才第一次見面...」隨後發覺自己無情拒絕了邀吻，又感到抱歉XD

有網友把金汎、李到晛、金聖喆評為「死也不拍浪漫喜劇的三大男演員」，金汎表示因為很難在腦海中構想浪漫喜劇的畫面，反而是奇幻劇比較容易想像，但並不拒絕好的浪漫喜劇作品，姐弟戀劇本也ok。Jonathan又亮出後頸：「現在也可以嗎？」 李棟旭輕捏兩層肉：「這裡就是年上嗎？」 金汎：「為什麼那是年上？」 節目結束時更表示今天印象最深的就是這對「嘴唇」XD



李棟旭和金汎同為Starship娛樂的藝人，同僚家族愛也十分溫暖。金汎提到曾有一段比較陰鬱封閉的時期，多虧演員前輩李棟旭幫他打開心扉。 隨後坦白說：「別看我包裝得很好聽，簡單來說，（李棟旭說的）就是：『呀C，講幾句話啦！』」李棟旭笑著承認：「呀！別光顧著吃，也講句話啊EC！」



李棟旭因為幾乎每部戲都有秀身材的戲份，而短時間練出肌肉實在太辛苦，所以乾脆養成去健身房的習慣，以保持「隨時可以脫衣服的身材」。 金汎跟李棟旭去過一次健身房，驚呼他居然一練就是3小時，結束時金汎已經走不動路。李棟旭笑說：「我也一樣走不動啊！」



這期節目真的從頭笑到尾，兩位演員都超可愛！今晚的《九尾狐傳1938》第4集也不能錯過啦~



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