車太鉉搞笑聲音出演《Running Man》！宋智孝&梁世燦打給金武烈等人，最後來的人竟然獅子大開口XD

《Running Man》昨（8）日播出的EP.653，又有其他藝人聲音出演啦，而且還不少位，包括車太鉉、金武烈、朱宇宰、金淑……
《Running Man》成員們分三組，其中一個任務是要找藝人朋友或市民完成。池錫辰、劉在錫與金鍾國這組打給曹世鎬沒接，說要柳演錫和全道嬿但沒電話，最後打給老熟人車太鉉。車太鉉一聽到金鍾國說正在拍《Running Man》要找他吃飯，馬上回應：「看來滿無聊的啊今天。」意圖「事實爆擊」讓三人覺得生氣又好笑。
宋智孝和梁世燦打給申河均、金武烈、朱宇宰、申奉仙、金淑、張度練、朱宇宰、Code Kunst、黃帝聖、Crush、鄭埻夏、李德華與張允柱！共13個人不是沒接就是有行程或人不在附近（江南）。最好笑的是金武烈說他才剛離開位在江南的美容室，宋智孝直接說：「真是的，好可惜，你應該聯絡我啊！」自己講出來都覺得好笑。
宋智孝與梁世燦的任務是要「完成藝人朋友的任務」，沒想到最後來的人竟然獅子大開口XD，那人是來過幾次《Running Man》，且HAHA一起固定《玩什麼好呢？》的李伊庚。李伊庚願望竟是「給我四千萬」（約台幣91.7萬、23.4萬港幣），不然就是拿梁世燦信用卡去買名牌。智孝、世燦雖然倍感荒唐，但也只能先討好這位好不容易請來的藝人朋友XDD。
討價還價的過程中，智孝、世燦還和HAHA與全昭旻結盟，場面莫名其妙轉換成了HAHA的地獄，因為大家都在吃醋HAHA到底比較喜歡《Running Man》還是《玩什麼好呢？》，HAHA想反駁卻又總是替自己挖更多洞。
李伊庚最後決定了願望「請現場工作人員吃飯或喝咖啡」，梁世燦回應：「你什麼時候這麼在意形象了？」HAHA馬上幫李伊庚講話，結果換全昭旻不開心了XDD，「HAHA到底比較喜歡《Running Man》還是《玩什麼好呢？》」這話題又開始沒完沒了。
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