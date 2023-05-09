《車貞淑醫生》狗血又有趣！觀眾新推測：恩緒不是徐仁豪親女兒

集齊了不倫戀、私生子等狗血元素的《車貞淑醫生》真的很好看！

《車貞淑醫生》主要圍繞苦情媳婦車貞淑（嚴正化 飾）的絕地反擊展開，當了20年的家庭主婦卻發現自己似乎在這個家中可有可無，當初為了愛情犧牲了自己的事業，任勞任怨了20年，上至高堂下至子女，可謂照顧得無微不至，出得了廳堂下得了廚房。 哪知生病了才發現老公和婆婆完全沒把你當回事，於是車貞淑決定反擊了，狠狠刷了老公的卡把自己從裡到外、從上到下打扮了一番並重回職場。 然而萬萬沒想到，自己不僅和兒子、老公在一家醫院工作，老公的小三還是自己的上司！整部劇笑點和衝突齊頭並進，讓人看得根本停不下來。



第8集中車貞淑終於發現發現了老公出軌的事實，並離家出走了！（誰看了不喊一句：歐尼帥氣，要什麼男人，還是搞事業最香！）而另一邊徐仁豪（金炳哲 飾）為了守護家庭決定和崔勝熙（明世彬 飾）一刀兩斷，可是兩人又育有女兒恩緒（蘇雅琳 飾），似乎分手真的沒那麼容易。

就在徐仁豪夾在髮妻、情婦之間搖擺不定的時候，不少觀眾推測恩續很有可能不是他的親生女兒。 之所以大家會這麼認為是因為劇中懷了男演員孩子的產婦所說的話，產婦（姜智英 飾）對男演員坦白：「歐巴並不是孩子的爸爸，這是我前男友的（孩子）。」 這段內容很有可能就是在暗示恩續並非是徐仁豪的女兒，觀眾們進一步猜測崔勝熙和徐仁豪雖然在美國如膠似漆，但徐仁豪返回韓國後崔勝熙很有可能與其他男人發生了一夜情，因此才懷孕生下了恩續。 崔勝熙一直想要組建一個家庭，又覺得女兒需要一個爸爸，就騙徐仁豪是孩子的父親。 事情發展到最後一定是兩人去做了親子鑒定，徐仁豪與崔勝熙因此事決裂。



當然這只是觀眾們的猜測，故事到底會如何發展我們還需繼續等待。 不過不少網友都呼籲車貞淑能夠狠心離婚，狠甩渣男。

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